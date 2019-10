Cuneo: il Comune realizzerà alloggi in autonomia per persone con disabilità

Il Comune di Cuneo ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Piemonte per la realizzazione di alloggi in autonomia per persone disabili.

Il progetto, presentato nel mese di settembre 2018, prevede la ristrutturazione dei locali a pianoterra nell’ala sud della residenza “Mater Amabilis sez. Angeli”, al momento non utilizzati, al fine di ottenere la realizzazione di quattro camere singole adeguatamente dimensionate per ospitare persone con disabilità anche grave, doppi servizi e locale cucina in comune.

L’alloggio in autonomia è una forma di residenzialità volta a favorire il maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave e richiede un ridotto impegno organizzativo e professionale che viene definito in funzione delle necessità dei soggetti assistiti.

«Il tema del ‘Dopo di Noi’, assume un particolare rilievo non soltanto per le singole famiglie e per le persone disabili, ma per l’intera comunità - dichiara il Sindaco Federico Borgna - . Una forma importante di supporto è la realizzazione di una rete di servizi già nel ‘durante noi’ nella prospettiva del futuro venir meno del sostegno familiare, cioè prendersi progressivamente in carico la persona disabile già durante l’esistenza in vita dei genitori».

Attraverso questo progetto verrà offerto agli utenti del servizio, uno spazio di vita autonomo, ma nel contempo inserito in un ambiente di comunità che presenti luoghi per la condivisione dei vari momenti della giornata e nel contempo favorisca il maggior livello di autonomia possibile.

Gli alloggi saranno gestiti dal Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese in collaborazione con l’Asl CN1 – Distretto Sanitario Sud Ovest. I lavori, affidati alla ditta Ediltre Srl di Fossano, partiranno all’inizio di ottobre e termineranno entro febbraio 2020.