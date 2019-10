Eductour arriva in Granda: due giornate tra arte, cultura e archeologia a Cuneo, Bene Vagienna, Valdieri e Chiusa Pesio

Nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, in provincia di Cuneo, avrà luogo un Eductour a partecipazione gratuita; un’attività di scambio e formazione rivolta ad operatori e guide turistiche: due giornate tra arte, cultura ed archeologia per scoprire il territorio attraverso alcune tappe strategiche come la città di Cuneo e i Comuni di Bene Vagienna, Chiusa Pesio e Valdieri.

L’iniziativa, organizzata all’interno del progetto “TRA[ce]S – Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud” all'interno del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg. V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020, si inserisce all’interno del più ampio programma di attività di formazione, comunicazione e promozione volta a migliorare la fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio e a creare un’offerta transfrontaliera condivisa, attraverso il coinvolgimento diretto di addetti del settore turistico francesi e Italiani che operano nel territorio interessato nel progetto TRA[ce]S.

L’eductour inizierà il giorno 10 ottobre da Cuneo. Prima tappa, Bene Vagienna, dove sono previste le visite all’area archeologica e Casa Ravera. Nel pomeriggio, dopo il rientro a Cuneo, la giornata proseguirà con la visita guidata della città, del Complesso Monumentale di San Francesco e del Museo Civico.

Il giorno 11 ottobre, invece, trasferimento a Valdieri per la visita guidata del Parco Archeologico e Museo della Necropoli di Valdieri dell’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime e del museo con la mostra permanente «Vivere e morire in Valle Gesso 3000 anni fa».

Pomeriggio a Chiusa Pesio e visita al villaggio ArcheoPark “La Roccarina” - ricostruzione di una parte di un villaggio della fine dell’età del bronzo e prima età del ferro. La due giorni di attività di scambio e formazione si concluderà con la visita della mostra “Tesori alpini dell’età del bronzo”, allestita all’interno del Complesso Museale “Cav. G.Avena” di Chiusa Pesio.

La presenza di una guida esperta garantirà gli approfondimenti più appropriati delle varie tappe e del patrimonio culturale presente sul territorio.

Partecipazione gratuita sino al termine della disponibilità.

Iscrizione obbligatoria - seguirà conferma di partecipazione.