In 220 per i 44 anni della Croce Bianca di Fossano

Domenica 29 settembre a Fossano si è tenuta l’annuale festa della Croce Bianca di Fossano. In 220 sono accorsi per il 44° compleanno di un ente che si occupa del trasporto dei malati sia nelle emergenze, sia per un altissimo numero di servizi di trasporto e per l’assistenza ad eventi sportivi e non.

Accanto al presidente della Croce Bianca Fossano Fabrizio Bergese, e ai tanti volontari presenti, c’erano il sindaco di Fossano Dario Tallone, il consigliere comunale e senatore della Repubblica Giorgio Maria Bergesio, il presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Antonio Miglio e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino Giovanni Quaglia.

La festa, come di consueto è stata l’occasione per conferire una serie di onorificenze. La medaglia d’argento piccola è stata conferita a Valter Abrate, Agostino Accastello, Mattia Aimetta, Debora Balbi, Serena Costantino, Gian Mario Dalmasso, Annunziata Di Noia, Emanuela Ruo Roch, Valeria Sordo e Livio Tomatis; la medaglia d’argento grande è stata assegnata a Valter Barbero, Cristina Ciravegna, Giulia Miccoli e Antonio Tomatis; la medaglia d’oro è spettata a Bruno Masante e Caterina Panero. A Luca Ortu e Albino Tomatis è stato consegnato un orologio, una targa a Antonio Orrù e Danilo Politano e una targa speciale a Luigi Ravera.

L’8 ottobre alle ore 20.30 partirà un nuovo corso per volontari nella sede di piazza della paglia. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Croce Bianca Fossano ai numeri 0172/634968 o 0172/631450 o scrivere all’indirizzo segreteria@crocebiancafossano.it.