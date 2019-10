In Prefettura a Cuneo vertice italo-francese su sicurezza, immigrazione e viabilità

Il prossimo 8 ottobre in Prefettura a Cuneo si svolgerà un incontro con il Prefetto delle Alpi dell'Alta Provenza (Digne Les Bains -F), Prefetto Olivier Jacob, per un esame congiunto di tante tematiche transfrontaliere comuni alle provincie di rispettiva competenza in tema di sicurezza, di immigrazione, di circolazione stradale, di viabilità nonché di protezione civile ed interventi di soccorso in caso di incidenti ed eventi calamitosi.

All'incontro parteciperanno i vertici provinciali delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Dirigenti della I A Zona Polizia di Frontiera di Torino, della Polizia Stradale, dell'ANAS e della Provincia di Cuneo, per gli aspetti di rispettiva competenza, nonché i rappresentanti degli omologhi servizi ed uffici francesi che accompagneranno, nella circostanza, il Prefetto dell'Alta Provenza.

AI termine dell'incontro è prevista una conferenza stampa nel corso della quale sarà presentato il Protocollo per la definizione delle modalità operative relative all'espletamento di servizi misti di pattugliamento del territorio di confine comune italo-francese e della cooperazione transfrontaliera, per il Dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza e la provincia di Cuneo-, firmato dai Prefetti lo scorso mese di luglio in attuazione del Regolamento d'impiego per l'esecuzione dei Servizi di Polizia e Dogana alla frontiera italo-francese, siglato fra Italia e Francia il 19 marzo 2019 ed altri argomenti di comune interesse.