La minoranza interroga il sindaco di Borgo sulla possibile fusione con Cuneo. Beretta risponde: “Notizia priva di fondamento, un pettegolezzo”

È approdata sui banchi del consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo la questione della possibile fusione con Cuneo.

A interrogare il sindaco Gian Paolo Beretta è stato il gruppo di minoranza Borgo 3.0: “L'argomento ha risvolti decisamente importanti per il futuro della nostra città ed è quanto meno singolare che venga presentato sui mezzi di informazione con tanto di interviste al sindaco e a varie figure, istituzionali e non, senza che ci sia mai stato un confronto sull'argomento in seno al Consiglio Comunale. Riteniamo che il Consiglio Comunale sia la sede istituzionale corretta in cui argomenti di questa portata devono trovare spazio ed essere oggetto di confronto tra tutti i consiglieri, in quanto rappresentanti degli iInteressi dei cittadini che li hanno eletti”.

La notizia è apparsa nei giorni scorsi sul settimanale “La Guida” ed è diventata argomento di discussione acceso tra i borgarini.

In particolare il gruppo consiliare Borgo 3.0 ha chiesto “di sapere se la notizia ha un fondamento reale e quindi se ci sono già stati contatti formali tra le due amministrazioni”. Inoltre hanno interrogato il sindaco su eventuali promotori dell'iniziativa, contenuti degli incontri e valutazioni.

Questa la risposta scritta del sindaco Gian Paolo Beretta: “La notizia, che è apparsa nelle settimane scorse su alcuni mezzi di informazione, non ha alcun fondamento reale. Infatti trattasi di un rumour o pettegolezzo, che nulla ha a che vedere con le comunicazioni ufficiali né con la veridicità di un fatto che mai è avvenuto. Ovvero, non ci sono stati contatti né formali né informali tra le due Amministrazioni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo”.

“Mi attengo alla riposta del sindaco – ha dichiarato il consigliere di Borgo 3.0 Piermario Giordano -. Tuttavia, come ha detto la mia capogruppo Ilda Maccario in consiglio comunale, ci è giunta notizia che esiste un dossier sul progetto di fusione”.

“Quel che dice Beretta è vero”, conferma il sindaco di Cuneo Federico Borgna.

Eppure, sempre secondo il primo cittadino del capoluogo (che ricopre anche la carica di presidente della Provincia), il tema di come immaginare l'erogazione dei servizi e l'aspetto istituzionale del territorio nei prossimi 20 anni lo si dovrà affrontare per forza.

“In questi 7 anni abbiamo fatto tutta una serie operazioni per portare il territorio di ben 53 comuni a lavorare insieme – continua Borgna -: il passaggio a un unico consorzio socio-assistenziale, la gestione unica dei rifiuti, la progettazione europea coordinata sul territorio. Ci sono processi di integrazione territoriale in corso per coordinare le decisoni e le politiche. Il tema della fusione con Borgo è talmente grande che richiede maggiore approfondimento e condivisione. Quel che è certo è che gli anni che verranno saranno anni di grandissimo cambiamento. Due gli atteggiamenti possibili: governare il cambiamento o subirlo. Noi in questi anni abbiamo cercato di governare il cambiamento, poi da lì a parlare di fusioni ce ne passa”.

Il giudizio di Borgna sulla possibile fusione con Borgo non è netto: “Occorre analizzare bene i pro e i contro, poi si valuta. Non sono pregiudizialmente favorevole né pregiudizialmente contrario”.