L’Osservatorio Barriere Architettoniche: "RFI renda la stazione di Savigliano accessibile ai disabili"

È stato inaugurato ieri, martedì, il nuovo parcheggio gratuito da 32 posti in viale Marconi con ingresso da piazza Galateri.

Realizzato dal comune di Savigliano su un terreno di RFI ha riportato in auge l’argomento dell’accessibilità delle stazioni a chi ha una mobilità ridotta. Dai disabili, agli anziani, ai genitori con un passeggino o una carrozzina, la stazione di Savigliano non è attrezzata. In modo particolare per quanto riguarda la disabilità non ci sono ascensori per raggiungere i binari che non sono adeguati ai nuovi treni come i Jazz o i Pop che consentono la salita e la discesa autonoma, né vi è l’assistenza disabili, in ogni caso possibile solo successivamente all’accessibilità dei binari.

“Non è la prima volta che l’Osservatorio Barriere Architettoniche chiede a RFI che sia affrontato il tema dell’accessibilità delle stazioni. Avevamo discusso il tema anche con l’ex assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco – spiega Igor Calcagno, presidente dell’OBA di Fossano -. Cogliamo questa occasione per rilanciare questo tema in modo che i binari siano accessibili e che anche la stazione di Savigliano sia abilitata all’assistenza disabili. A Savigliano ha sede l’ospedale generalista di riferimento anche per la città di Fossano e per chi ha una disabilità la possibilità di usare il treno è molto importante”. Di fare una fermata ferroviaria ad hoc nei pressi del Santissima Annunziata che sia accessibile e abilitata all’assistenza disabili per favorire, in particolare, i cittadini di Fossano nel recarsi nel presidio sanitario. I cittadini di Fossano soffrono, oltre che della mancanza del presidio sanitario sotto casa, anche della difficoltà a raggiungere quello di Savigliano, soprattutto per quanto riguarda i disabili, gli anziani e i genitori con bambini piccoli”.