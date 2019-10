Mondovì approva l'ordine del giorno di Confagricoltura: "Sì, la fauna selvatica è pericolosa"

"I cinghiali, in particolare, hanno provocato un sensibile incremento degli incidenti stradali, alcuni dei quali mortali, senza dimenticare i danni alle coltivazioni - si legge nel testo - . A tal proposito, l'indennizzo economico che spetta alle imprese agricole viene liquidato spesso in misura marginale. Il fenomeno sta assumendo dimensioni sempre più invasive e allarmanti" .

Tra i pericoli elencati, anche la peste suina africana, che colpisce anche i cinghiali. Per queste ragioni, Confagricoltura chiede "alla Giunta regionale e al Governo di censire gli ungulati e di esercitare una pressione venatoria adeguata a tenere sotto controllo la proliferazione della specie" .

Tuttavia, alcuni componenti del Consiglio comunale del capoluogo monregales (il presidente Elio Tomatis e il consigliere di maggioranza Maria Cristina Gasco) hanno sottolineato che anche i caprioli rappresentano una vera emergenza per la specie umana, sia in termini di attraversamento improvviso delle carreggiate, soprattutto nelle ore notturne, sia in materia di danni alle coltivazioni.