Monforte d'Alba, al via il risanamento del muro in pietra di frazione Perno

Inizieranno in settimana gli interventi di restauro e risanamento conservativo per il muro di sostegno di vicolo Roma in frazione Perno, a Monforte d’Alba.

L’intervento prevede il rifacimento totale e la messa a nuovo del sostegno in pietra con un risanamento dell’area e l’inserimento di pali franchi per sostenere la strada.

Il lavoro, finanziato dalla Regione Piemonte, prevedeva un totale per progetto il definitivo -esecutivo di 240.000 euro, tuttavia, con il ribasso d’asta, costerà 175.000.

Nessun cofinanziamento da parte del Comune di Monforte.

Soddisfatto, il primo cittadino di Monforte, Livio Genesio, illustra: “Il muro di sostegno cedeva, dunque il restauro e il risanamento sono fondamentali per questioni di sicurezza. L’Amministrazione comunale non può che essere felice di ripristinare l’area”.