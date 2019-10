Orti urbani a Mondovì: Paolo Adriano risponde alle accuse di una parte della minoranza

In merito agli orti urbani, Adriano ha esternato soddisfazione: "È un progetto appartenente al nostro programma di mandato e sul quale abbiamo riscontrato grande interesse e ricevuto numerose sollecitazioni. I costi annui di gestione complessivi a carico del bilancio comunale sono stati stimati in poche migliaia di euro. Al momento non ci sono allacciamenti elettrici e non ci saranno spese sullo smaltimento dei rifiuti. Nei periodi siccitosi vieteremo l'utilizzo dell'acqua potabile? Dipende dal livello del problema, ma gli orti urbani funzioneranno esattamente come quelli privati e saranno soggetti alle medesime restrizioni" .

Guido Tealdi (Lega), tra i firmatari dell'interrogazione, ha ribadito la sua posizione: "Per me è uno sperpero di denaro pubblico. I 45mila euro spesi per gli orti urbani avrebbero dovuto essere destinati ad altre esigenze. Chi ha voglia di fare l'orto lo può fare da sé. Per 500 metri di orti sono stati coperti 1000 metri di terreno con ghiaia. Secondo me non è una cosa fatta bene, sembrano gli orti della 'Barbie', fatti apposta per non sporcarsi le scarpe".