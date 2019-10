Passeggiata in rosa a Cherasco nel mese della prevenzione del tumore al seno

Nell’ambito del mese della “prevenzione nazionale del tumore al seno”, l’associazione braidese “Noi come Te” e l’amministrazione comunale di Cherasco hanno organizzato, per il 9 ottobre una “Passeggiata in rosa” per le vie della città.

Come gli anni scorsi, per tutto il mese di ottobre, l'arco del Belvedere sarà illuminato di rosa. La passeggiata ha lo scopo di fare incontrare le donne di ogni età colpite dal male con tutti coloro che ancora non si rendono conto della vastità e gravità del problema.

Il tumore al seno colpisce le donne in modo offensivo nella loro stessa femminilità e nella loro identificazione con il concetto di maternità e non sempre chi vive con loro, specialmente mariti o compagni, si rendono conto della complessità di una malattia che richiede, invece, una loro intelligente e compartecipativa presenza.

La passeggiata cheraschese verrà dotata di un maggior tocco di femminilità dal “percorso olfattivo” tra i profumi cheraschesi, pensato e narrato dalla dottoressa Stefania Rossi ideatrice dell'Acqua di Cherasco.

L’appuntamento è alle 20,45 davanti al Municipio, da dove si avvierà la passeggiata che si concluderà con la presentazione, nel salone consiliare, delle attività dell’associazione “Noi come te", il sodalizio che si è fatto carico dell’accompagnamento delle pazienti durante la lunga terapia, della prevenzione, possibile attraverso una sana alimentazione, sport, e specifici “percorsi benessere”.

L’associazione si preoccupa inoltre di istruire le pazienti a una attenta cura della persona che, anche attraverso il maquillage, riesce ad affrontare con naturalezza il mondo esterno, oggi così troppo attento alla sola esteriorità. Alla camminata seguirà buffet.