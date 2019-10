Premio Mario Riu, candidature entro fine ottobre

Scadono mercoledì 30 ottobre i termini per la presentazione delle candidature al Premio Mario Riu 2019, nato in memoria dell’amato sindaco di Caramagna e vice-presidente della Provincia come “riconoscimento per la buona politica, la solidarietà sociale e la fratellanza tra i popoli”

Il Premio 2019 consta di due sezioni: la sezione Accoglienza e – novità di quest’anno – la sezione Migranti.

“Con l’aggiunta di questa sezione (che sostituisce quella dedicata alle tesi di laurea prevista lo scorso anno) abbiamo inteso valorizzare il ruolo degli stessi migranti nel loro percorso di integrazione – spiega il presidente dell’associazione Andrea Alfieri -. È infatti evidente che nessun intervento dell’ente pubblico o del volontariato può essere efficace se non incontra la volontà dell’immigrato, la sua capacità di relazione, il suo desiderio di conoscere l’ambiente, il territorio e le persone con cui si trova ad interagire. Di qui l’idea di premiare chi dimostra questa volontà, anche con atteggiamenti, scelte e piccoli gesti quotidiani.





Sezione Accoglienza

Possono essere candidate alla sezione Accoglienza persone che si siano distinte nell’ultimo triennio nella ideazione, nella progettazione e nella realizzazione di attività ed iniziative nell’ambito delle politiche di accoglienza e dell’integrazione dei migranti in provincia di Cuneo, con particolare riferimento alla accoglienza dei richiedenti asilo, alla istruzione e formazione professionale e all’inserimento lavorativo dei migranti di prima e seconda generazione, ai servizi per le loro famiglie e le persone fragili e alla sensibilizzazione culturale sui processi e sulle problematiche della immigrazione.





Sezione Migranti.

Possono essere candidate al Premio, in questa sezione, persone immigrate che abbiano, con il loro desiderio di integrazione e di farsi accogliere, dato un contributo di un certo rilievo nella comunità in cui hanno trovato accoglienza.





Le proposte di candidatura per ciascuna delle due sezioni (che dovranno pervenire entro mercoledì 30 ottobre) vanno presentate tramite una scheda in formato elettronico – massimo 3.500 caratteri, spazi inclusi – scaricabile dal sito dell’Associazione info@associazionemarioriu.it e 2019. Sullo stesso sito è visionabile il testo del Regolamento.

Le candidature di entrambe le sezioni saranno valutate in base al tipo di attività svolta, la rilevanza dei bisogni a cui ha inteso rispondere, i beneficiari, la significatività dei risultati, il coinvolgimento della comunità e le caratteristiche innovative del progetto.

Per ulteriori informazioni: info@associazionemarioriu.it