Presto la Polizia locale di Saluzzo sarà dotata di un tablet per i controlli dei veicoli fermati su strada

I controlli di una pattuglia della Polizia locale di Saluzzo in un'immagine di repertorio

È in arrivo anche per la Polizia locale di Saluzzo un nuovo tablet per informatizzare tutti i controlli che i “civich” compiono quotidianamente su strada.

Come già avvenuto per Carabinieri e Polizia, anche la “Municipale” – guidata dal commissario Bruna Gerbaudo – dell’ex capitale del Marchesato potrà snellire i tempi necessari per il controllo dei veicoli fermati durante i posti di blocco sulle strade cittadine.

A darne notizia il vicesindaco della Città, Franco Demaria, che nel corso dell’ultimo Consiglio comunale ha toccato il tema durante la presentazione di una variazione di bilancio.

L’apparecchiatura permetterà agli agenti della Polizia locale di verificare, in tempo reale, tutti i dati del mezzo fermato, dopo aver inserito il numero di targa. Attraverso una banca dati collegata con la motorizzazione civile verranno verificati copertura assicurativa, revisione, bollo e, non da meno, se il veicolo in questione risulta rubato.

Al tempo stesso, il Comune si appresta a sostituire uno dei mezzi in dotazione alla Polizia locale. Il noleggio dell’attuale Fiat Panda non verrà prorogato.

Si tratta di un “pacchetto” di tre auto a noleggio, tutte e tre Fiat Panda, in dotazione, oltre a quella dei Vigili, ai Messi ed all’Ufficio tecnico.

“È stato appurato – ha detto Demaria – che non conviene prorogare il noleggio, bensì sia economicamente vantaggioso acquistare tre nuovi mezzi. Non sappiamo ancora se compreremo tre nuove ‘Panda’ o se cambieremo modello”.