Quattro assi per "sostenere" Mondovì: il Comune accoglie richieste di contributi per eventi ricreativi e turistico-culturali

"Rispetto allo scorso anno - ha commentato il vicesindaco e assessore alla Cultura, al Turismo e alle Manifestazioni, Luca Olivieri - abbiamo introdotto un nuovo asse dedicato agli eventi di carattere culturale. L'obiettivo è quello di cercare di venire incontro al maggior numero possibile di soggetti che operano per la valorizzazione del territorio comunale organizzando eventi ricreativi e turistico-culturali: il loro impegno è veramente prezioso per la nostra città e l'amministrazione vuole, in questo modo, riconoscerne l'importanza" .

"L'asse 1 (5mila euro) - spiegano dal municipio - è finalizzato a contribuire alle feste patronali, frazionali o rionali organizzate nelle frazioni o nei rioni cittadini (è ammessa una sola istanza per frazione/rione; sono esclusi da quest'asse Breo e Piazza); l'asse 2 (15mila euro) servirà invece a sostenere gli eventi di carattere turistico-culturale programmati e realizzati all'aperto, su area pubblica, al fine di animare i centri storici di Breo e Piazza (è ammessa una sola iniziativa per ciascun soggetto organizzatore); l'asse 3 (5mila euro) è destinato al cofinanziamento di eventi e iniziative culturali di contenuto musicale, teatrale, coreutico, cinematografico e letterario programmati e realizzati in città (non rientranti negli altri assi e per i quali il Comune non abbia già concesso altri benefici); l'asse 4 (10mila euro) è dedicato al programma coordinato di eventi e attività di animazione natalizia volti al coinvolgimento del centro storico cittadino".