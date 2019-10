Raccolta differenziata anche per manifestazioni ed eventi: "Nella nostra Priocca funziona"

Differenziare si può, anche in occasione di manifestazioni frequentate da migliaia di persone. E’ la considerazione suggerita dal senatore Marco Perosino, sindaco di Priocca, che traccia un bilancio sulla gestione dei rifiuti organizzata nel corso dell’ultima festa patronale del centro roerino, chiusa alla fine dell’agosto scorso. Festeggiamenti che hanno visto i volontari della Pro loco servire qualcosa come 4mila pasti nella tensostruttura dedicata. Numeri importanti, accompagnati dall’impegno di tre volontari dedicati esclusivamente alla raccolta e separazione della tonnellata abbondante di rifiuti prodotti.

Nello specifico, 650 di scarti umidi sono così stati smaltiti presso i campi di alcuni privati, ovviamente in accordo coi proprietari, 150 kg di carta e plastica sono stati conferiti nell'area ecologica del paese, mentre il totale dei rifiuti indifferenziati è stato limitato a 350 dei 1.150 kg di rifiuti complessivamente prodotti.



"Un risultato possibile grazie all’importante impegno profuso dai volontari – spiega il primo cittadino –. Ma anche la dimostrazione che la raccolta differenziata si può fare anche in occasione di grandi eventi e manifestazioni, se solo ci si organizza. Alcuni Comuni del Roero sono già ben attrezzati in questo senso e auspico che quanto prima tutti i Comuni e le associazioni che meritoriamente operano nel nostro territorio si attrezzino per rispondere, nel nostro piccolo, alla giuste sollecitazioni che ci arrivano nella direzione di un sempre maggiore rispetto dell’ambiente".