Sanfrè, il Comune rimuove l'amianto dal tetto della palestra scolastica

Tra i lavori di ordinaria manutenzione previsti nel comune di Sanfré sono in corso di svolgimento (per un totale complessivo di 100mila euro) l'allargamento della strada in via delle Chiese e i muretti di sostegno lungo il castello, mentre a fine mese avranno inizio i lavori di messa in sicurezza e consolidamento di strada Motta lungo la sponda del rio (120mila euro). Infine, grazie a un contributo della Regione pari a 35mila euro sarà possibile effettuare la rimozione di amianto dal tetto della palestra delle scuole elementari e medie.



Il sindaco di Sanfrè Giovanni Pautasso: "L'Amministrazione comunale, in questi quattro mesi di inizio mandato, si è attivata per cercare di risolvere al meglio le criticità del territorio. Ci impegneremo anche sul fronte della rete fognaria. Stiamo monitorando la situazione per verificare e intervenire con soluzioni adeguate nei punti maggiormente colpiti dagli ultimi eventi meteorologici, che hanno creato disagi ad abitazioni, scantinati e garage".