Slitta al 2020 la riqualificazione del Borgheletto a Mondovì: "Non abbiamo notizie sui 2 milioni di euro che ci spettano"

Nel corso del Consiglio comunale di lunedì 30 settembre è stato annunciato lo slittamento al 2020 della riqualificazione del Borgheletto, area del centro storico di Mondovì per la quale il Comune monregalese ha ottenuto un finanziamento statale pari a 2 milioni di euro.

Proprio su quest'ultimo aspetto sono germogliati i problemi di una vicenda che rischia, a causa della burocrazia, di assumere una connotazione annosa; infatti, dopo la sottoscrizione della convenzione a Bologna nel febbraio 2018, il sindaco, Paolo Adriano , e l'intera Giunta comunale non hanno più ottenuto aggiornamenti in merito all'erogazione del contributo.

"Nell'agosto del 2018 - ha spiegato l'assessore Luca Robaldo - abbiamo inviato una lettera all'attenzione dell'ormai ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, senza ricevere risposta alcuna. Abbiamo poi aperto un dialogo con il consigliere De Stefano, in forza al dipartimento delle Pari Opportunità, il quale ci ha enumerato le difficoltà burocratiche che stanno ingolfando il processo di rilascio dei finanziamenti. Intanto, i Comuni premiati hanno redatto una missiva finalizzata alla segnalazione della necessità impellente di vedersi accreditare l'importo garantito. Alcuni di essi, però, avrebbero rinunciato al contributo: stiamo pertanto seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Ci rimetteremo in contatto al più presto con il dottor De Stefano".