I Carabinieri indagano sulla busta con proiettile recapitata al sindaco di Oncino: si valutano eventuali rilievi tecnici e scientifici

Toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, al comando del capitano Giuseppe Beltempo, portare avanti tutti i rilievi per cercare di risalire ai responsabili dell’atto intimidatorio nei confronti di Alfredo Fantone, 45enne sindaco di Oncino in alta Valle Po.

Come abbiamo anticipato stamane, ieri (martedì) in Municipio è stata recapitata una busta con, all’interno, un proiettile da fucile. Al momento non è giunta in Comune alcuna di rivendicazione dell’atto, né all’interno della busta con il proiettile, né in una eventuale lettera separata.

Fantone, in mattinata, si è recato presso il Comando dell’Arma saluzzese dove ha sporto una denuncia contro ignoti. “Al momento – spiegano dal Reparto operativo dei Carabinieri di Cuneo – si profila la denuncia per atto intimidatorio, non essendoci minacce o, comunque, una specificità ulteriore”.

Busta e proiettile, ovviamente, sono sotto sequestro, a disposizione dei militari, per tutte le verifiche del caso.

“I colleghi di Saluzzo – aggiungono dal comando provinciale dei Carabinieri – ora porteranno avanti tutti gli accertamenti che riterranno utili, rispetto anche al tipo di materiale del proiettile”.

Non sono da escludere esami di natura tecnico-scientifica, come la rilevazione di eventuali impronte digitali, ma alla base delle tipologie di verifiche da attuare vi sono comunque “valutazioni da parte degli esperti che hanno in mano attualmente il reperto”.

Molto si parla, comprensibilmente, in queste ore sui motivi alla base dell’atto intimidatorio e – contestualmente – ai possibili responsabili. Nulla trapela ovviamente dalle autorità competenti, dal momento che l’indagine è alle primissime battute.

Ma lo stesso sindaco Fantone, che stamane abbiamo raggiunto telefonicamente, ha definito l’accaduto “una prassi da queste parti”, aggiungendo che “Ci sono cose che non quadrano, e quando vai a toccarle saltano fuori questi problemi”.

L’affermazione di Fantone lascia presagire come il sindaco abbia in mente alcuni sospetti, e anche abbastanza circostanziati, che con ogni probabilità già segnalati agli inquirenti. Interpellato nuovamente nel pomeriggio, il primo cittadino ci ha confermato di avere “diversi sospetti” ma, al momento, “nessuna certezza”.

È pressoché certo che la busta intimidatoria sia strettamente correlata all’operato di Fantone come sindaco di Oncino. Ed è altrettanto vero che, dal momento che in paese si contano un’ottantina scarsa di abitanti, non è difficile per un sindaco poter ipotizzare eventuali responsabili di un simile gesto.

LE REAZIONI

Il primo attestato di solidarietà nei confronti di Fantone è stato quello, pubblicato questa mattina, dell’onorevole e sindaco di Argentera Monica Ciaburro.

Nel pomeriggio condanne all’intimidazione sono giunte dall’Uncem – Unione nazionale Comuni ed Enti montani – e da Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo.

“Uncem – si legge nella nota stampa – con il presidente nazionale Marco Bussone, il presidente della Delegazione piemontese Lido Riba, tutto il sistema-montagna italiano e gli Enti locali del Paese, esprime la piena vicinanza ad Alfredo Fantone che ha ricevuto una intimidazione in una busta anonima nelle ore scorse.

Le Forze dell’ordine stanno indagando e ci auguriamo possano al più presto individuare responsabilità. Non sono accettabili gesti di questo tipo, un sindaco è un volontario che fa il bene del Paese, con tutto il suo impegno e con grande dedizione, rinunciando a impegni personali, riducendo gli spazi per la famiglia e per il tempo libero.

Attacchi e intimidazioni ci sorprendono, non sono concepibili, sono atti gravissimi. Nessuno deve svilire, attaccare, mettere in scacco, minacciare la persona e il ruolo di sindaco, comprometterne autorevolezza e missione.

Siamo tutti uniti nel condannare quanto successo. Ad Alfredo e alla sua Amministrazione, al Segretario comunale e al personale dell’Ente, vanno l’abbraccio e la vicinanza di tutta l’Uncem”.

“Piena solidarietà ad Alfredo Fantone – scrive invece Calderoni – vittima nelle ultime ore di una intimidazione anonima.

Il clima di rancore diffuso sta progressivamente delegittimando le Istituzioni e chi se ne prende cura in prima persona, specie a livello locale, sottraendo tempo e risorse alla vita famigliare e lavorativa. Le battaglie politiche si fanno pubblicamente nelle piazze reali o virtuali. Quelle amministrative nelle sedi istituzionali. Il confronto può essere anche aspro, ma deve sempre essere rispettoso e corretto”.

I PRECEDENTI

Da quanto si apprende, in passato anche il segretario comunale, la dottoressa Sonia Zeroli, che oggi ha ricevuto anch’ella attestati di stima e solidarietà, sarebbe stata oggetto di episodi analoghi, di cabotaggio comunque minore e mai sfociati in atti di tal gravità.

La dottoressa Zeroli avrebbe ricevuto in alcune circostanze telefonate anonime. Un altro elemento che può far pensare come alla base dell’intimidazione vi siano vicende tutte interne al paesino, nei mesi scorsi passato agli onori della cronaca per diatribe politiche nei confronti dell’Unione montana del Monviso e per una spinosa vicenda legata a un abuso edilizio.