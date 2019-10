Incidente nella notte a Roddi, due persone incastrate tra le lamiere

Per cause in corso di accertamento un incidente si è verificato nella notte appena trascorsa a Roddi. E' accaduto intorno all'una di mercoledì 2 ottobre, sulla provinciale 3 bis.

Due le persone ferite, rimaste incastrate tra le lamiere: un uomo M.L. di 68 anni e una donna A.C. di 44, trasportati in codice rosso all'ospedale di Alba.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Alba e dell'emergenza sanitaria.

Non si conoscono, al momento, né la dinamica dell'incidente né la residenza dei feriti.