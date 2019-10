Titolare di ditta di pneumatici cuneese a processo per bancarotta fraudolenta

Bancarotta fraudolenta distrattiva è l’imputazione contestata dal pm Pier Attilio Stea nei confronti di G.M. cuneese, già titolare della M. Gomme srl dichiarata fallita nel mese di maggio 2008. L’imputato era stato il grande accusatore del tenente colonnello della Guardia di Finanza Gerardo Imbimbo, finito a processo nel 2011 con l’accusa di concussione. L’imprenditore aveva detto che nel 2001 per ottenere un rimborso Iva di 4,5 miliardi di lire fu costretto a pagare a Imbimbo - allora a capo della sezione tributaria Gdf di Cuneo – oltre 400 milioni nell'arco di 5 mesi. Il finanziere fu poi assolto dai giudici di Cuneo nel 2012.

Durante l’udienza di questa mattina in tribunale hanno reso brevi testimonianze i finanzieri che eseguirono gli accertamenti sul fallimento della M. Gomme. Era stato lo stesso Gerardo Imbimbo, nel 2012, a trasmettere alla Procura cuneese il rapporto di servizio riguardante il crac dell’azienda. Dalle indagini era emerso che qualcosa non quadrava riguardo a oltre 1 milione 700mila euro fatturati da A.D., coimputato nel processo e titolare della ditta individuale Linea Gomme, aperta nel luglio 2007 e cessata nel dicembre 2008: “A fronte di quelle vendite di pneumatici a M. Gomme nel modello Unico non corrispondevano costi di ammontare plausibile per il loro acquisto”, ha spiegato il luogotenente Folino della Polizia Giudiziaria di Cuneo.

Mentre dall’esame del conto corrente intestato alla M. Gomme, aperto presso una banca torinese, risultò che nel periodo 2007-2008 furono fatti molti prelevamenti in contanti ma anche incassati assegni emessi da A.D.. I 17 assegni, per un importo di oltre 200mila euro, sarebbero stati riscossi dalla compagna di G.M. e da un’impiegata loro conoscente. L’importo, secondo il pm Stea, è singolarmente simile ai presunti 400 milioni di lire che G.M. disse di aver pagato a Imbimbo.

Le due donne, indagate per riciclaggio, sono uscite dalla vicenda dopo che il gup aveva modificato l’imputazione in ricettazione, reato ormai prescritto.

Nella prossima udienza del 6 novembre sarà proprio il colonnello, già citato per oggi, a raccontare la sua versione dei fatti davanti ai giudici. Nella stessa data saranno sentiti i primi testi chiamati dal difensore di G.M. Chiaffredo Peirone.