Opinioni su Tempur e i suoi Materassi

Per decenni i competitor hanno provato ad imitarli, senza successo. I materassi Tempur non hanno equivalenti sul mercato. Realizzati con una schiuma viscoelastica sensibile al calore e al peso, si differenziano dai comuni memory foam per la loro struttura a cellule aperte. È questa a determinare le proprietà caratteristiche del Materiale Tempur, che si adatta perfettamente alla forma del corpo, distribuisce il peso e assorbe la pressione in maniera uniforme.

Mentre il comune poliuretano si comprime semplicemente sotto il peso corporeo, le cellule del Materiale Tempur si muovono attorno al corpo per conformarsi alla silhouette, garantendo così un riposo indisturbato.

La qualità dei prodotti Tempur si riflette nelle caratteristiche della schiuma, ma anche nella garanzia fornita dall’azienda produttrice. I materassi sono garantiti per 10 anni, i cuscini per 3. Hanno quindi una durata maggiore rispetto ai comuni memory foam.

Non solo. Diversi prodotti Tempur presentano il marchio CE e sono quindi riconosciuti come dispositivi medici (classe 1). Per ottenere tale marchiatura, cuscini e materassi devono soddisfare i requisiti imposti dalla direttiva 93/42/CEE.

Oltre alle valutazioni di riviste specializzate e alla garanzia del produttore, confermano il valore dei materassi le recensioni dei consumaturi che l’hanno provato. Numerose le opinioni su Tempur di clienti soddisfatti e che consigliano l’acquisto dei materassi Tempur nonostante il range di prezzo più alto, ma assicurano che dopo alcune notti è impossibile tornare indietro ad un materasso di minor qualità, in particolare per chi soffre di dolori alla schiena.

Un’ulteriore attestazione di qualità è la certificazione del Materiale Tempur da parte della U.S. Space Foundation. Tempur Sealy è l’unica azienda produttrice di materassi a vantare questo riconoscimento. La ragione? Il Materiale Tempur deriva da una particolare schiuma visco-elastica con una struttura a cellule aperte inventata dal NASA Ames Research Center.

Dopo che negli anni ‘70 la NASA ha sviluppato una schiuma viscoelastica sensibile al calore e al peso, destinata supportare gli astronauti nei viaggi spaziali, in Danimarca un gruppo di scienziati ha iniziato a studiarla e perfezionarla, fino ad ottenere l’odierno Materiale Tempur. Sono nati così i prodotti Tempur, lanciati nel 1991.

Il Materiale Tempur è frutto di un lavoro di ricerca durato decenni e che continua tutt’oggi: ogni anno l’azienda stanzia cospicui investimenti per il perfezionamento del materiale e lo sviluppo di nuovi prodotti, dando centralità alla soddisfazione dei consumatori. Nel rispetto di un obiettivo semplice quanto ambizioso, regalare un sonno ottimale a ogni cliente.

Approfondimenti