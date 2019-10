Anche Biraghi sostiene il Walking Day Milano

Da diversi anni sostenitrice di eventi, in giro per l’Italia, che legano lo sport al concetto di divertimento e condivisione, Biraghi è partner del Walking Day Milano.

Iniziativa che promuove in modo “slow” l’adozione di uno stile di vita attivo e che il 20 ottobre si concretizzerà in un percorso di circa 8 km nel cuore della città, attraverso le vie del centro e nel Parco Sempione, toccando luoghi storici come il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace.

“Abbiamo deciso di prendere parte a questa manifestazione in qualità di partner perché l’iniziativa, oltre ad essere in linea con quanto fatto sino ad ora nel mondo dello sport, sostiene uno stile di vita sano e più consapevole per quanto riguarda l’alimentazione. Un’ulteriore opportunità per far conoscere alle famiglie, ai giovani e meno giovani i Biraghini Snack, alimento ideale per chi pratica sport perché facile da consumare e ricco di proteine. Il Walking Day di Milano sarà il primo evento nel quale utilizzeremo il nuovo furgone Biraghi e abbiamo scelto un’iniziativa nel cuore di Milano per la sua presentazione al pubblico” commenta Claudio Testa, direttore marketing e strategie commerciali di Biraghi.

Il nuovo truck Biraghi sarà presente già il 19 ottobre, all’interno del villaggio dedicato agli sponsor sito in P.zza del Cannone e aperto dalle 10 alle 18.

I visitatori potranno recarsi nella postazione Biraghi per assaggiare e acquistare i Biraghini Snack, inoltre vi saranno delle hostess che distribuiranno omaggi e buoni sconto.

Il 20 ottobre invece, l’attività si svilupperà sempre in Piazza del Cannone, ma dalle 8.30 sino alla chiusura del villaggio prevista per le ore 13.00.