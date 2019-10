Cereser, Fossati, Pallavicini, Santin e Sclosa ospiti a Borgo San Dalmazzo per la serata “Toro per uomini. Uomini da Toro”

Natalino Fossati, Angelo Cereser, Giuseppe Pallavicini, Nello Santin e Claudio Sclosa. Queste le ex glorie Granata che saranno presenti venerdì 4 ottobre a Borgo San Dalmazzo per la serata “Toro per uomini. Uomini da Toro”.

Appuntamento alle 20.30 presso l'Auditorium di Palazzo Bertello.

Nell'occasione sarà anche presentato il libro di Claudio Calzoni, “Gente e luoghi del toro”.

Il giorno dopo, sabato 5 ottobre alle 16.30, l'Art Gallery La Luna di Borgo San Dalmazzo inaugura la mostra “Toro per uomini, uomini da toro”. Saranno esposte una selezione di 23 artisti di cui 5 storicizzati (Melotti, Galvano, Garelli, Porcù, Baumgartner), artisti contemporanei fino ad arrivare ai giovanissimi. L’età degli artisti che saranno presenti in mostra va dagli 83 ai 10 anni d’età.

La mostra durerà fino al 1 dicembre ha come obiettivo, quello di celebrare i 70 anni dalla tragedia di Superga e rimarcare l’attenzione su giocatori che hanno lasciato un segno tangibile nella storia del Torino Calcio.

A fine settembre ci sarà un'altra serata dedicata al Toro. Venerdì 25 ottobre alle 20.30, sempre presso l’Auditorium di Borgo San Dalmazzo, saranno presenti i comici Marco e Mauro, verrà proiettato il video “Natalino Fossati: una vita per il toro” e il film “Ora e per sempre” di Vincenzo Verdecchi.

Per entrambe le serate, l’ingresso sarà gratuito e sarà possibile prenotare i biglietti presso l’ufficio turistico di Borgo San Dalmazzo (fino ad esaurimento posti).

L’evento nella sua globalità intende divulgare lo spirito educativo/sportivo per i giovani (e non solo) con la finalità di avvicinare le persone allo sport esaltandone lo spirito di lealtà e correttezza moderando il fin troppo quotidiano (ormai) aspetto economico.