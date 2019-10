La Fanfara dei Bersaglieri di Asti in concerto al Teatro Toselli di Cuneo

A pochi mesi dalla presentazione del 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri i fanti piumati tornano a Cuneo per offrire un’anteprima degli eventi e le manifestazioni che caratterizzeranno il grande appuntamento del maggio 2021. Sabato 5 ottobre, alle ore 21, il Teatro Toselli accoglierà la fanfara “Roberto Lavezzeri” di Asti, già protagonista della cerimonia di presentazione del Raduno nel giugno scorso.

La fanfara, nominata nel 2014 cittadina onoraria della città di Cherasco (città natale del 1° Bersagliere d’Italia, Giuseppe Vayra), si esibirà proponendo un repertorio che unisce canzoni della tradizione bersaglieresca come “Cuor di Bersagliere”, “Il Reggimento di papà” e l’inconfondibile “Flick Flock” a celebri arie liriche come il “Va pensiero” e la Marcia Trionfale tratta da “L’Aida”.

Il concerto offrirà un assaggio di uno degli eventi clou del Raduno Nazionale dei Bersaglieri 2021, quando a Cuneo arriveranno oltre 70 fanfare provenienti da diverse parti dell’Italia che si esibiranno nelle piazze e nelle vie della città e dei paesi della Granda.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti.

La fanfara di Asti nasce negli anni Cinquanta nell’ambito della locale sezione “Roberto Lavezzeri” con un primo nucleo di quindici elementi, destinati a crescere negli anni, e dagli anni Settanta prende parte ai Raduni Nazionali del Corpo. Dal 1996 a oggi la “Lavezzeri” ha più volte varcato i confini italiani per esibirsi in Francia a Parigi, Grasse, Cannes, Chambery, Dax e Mazamet, in Germania a Dortmund e a Monaco di Baviera. Nel 2006 è stata scelta come fanfara ufficiale del 54° Raduno Nazionale svoltosi a Vercelli e l’anno successivo come fanfara d’onore al Raduno di Napoli, riconoscimento che è arrivato anche nel 2011 in occasione del Raduno svoltosi a Torino nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.