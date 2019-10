Nuovi Mondi Festival 2019: è "Beloved" il film vincitore dell'ottava edizione

Un vero e proprio successo di pubblico. Oltre 7mila persone hanno raggiunto Valloriate nel corso dell’ottava edizione del “Nuovi Mondi” Festival 2019 dal titolo “extraordinari”, che anche nella sua ultima giornata di svolgimento – domenica 29 settembre, ndr – ha fatto registrare il tutto esaurito.

In tutto, sono state 35 in questa edizione le pellicole proiettate durante la maratona di film del Concorso Doc, la maggior parte in prima visione in Italia, provenienti da 23 Paesi del mondo.

Il premio come “Miglior film in assoluto” è andato a “Beloved” di Yaser Talebi (Iran, 2019), documentario sulla straordinaria figura di Firouzeh, una donna di ottant’anni che vive immersa nella natura tra le montagne dell’Iran, con la sola compagnia delle sue mucche, a cui è profondamente affezionata.

Il premio come “Miglior film di montagna”, invece, è stato assegnato a “Zabardast” di Jerome Tanon (Francia, 2019) che racconta l’avventura dello stesso regista e di alcuni suoi amici, avventuratisi nel Karakorum, in Pakistan, per cinque settimane, per esplorare il potenziale per il freeride.

Infine, ad aggiudicarsi il “Premio del pubblico” è stato “Ani, le monache di Yaqen Gar” di Eloise Barbieri (Italia/Tibet, 2019), sull’esperienza di Akhyuk Lama, monaco buddista, che andò a meditare su un altopiano sacro del Tibet orientale. Intorno a lui si riunirono numerosi pellegrini che fondarono, così, Yaqen Gar, un luogo sacro che il governo cinese vuole demolire.

“Ancora una volta questo piccolo, ma grande Festival è stato un successo – dicono Silvia Bongiovanni e Fabio Gianotti di Kosmoki, l’associazione culturale che ha ideato e organizza l’evento - . Un’edizione ‘extra straordinaria’, in particolare per il grandissimo pubblico – oltre 7mila persone nell’arco di 5 giorni – che ha invaso il piccolo paese di Valloriate. Un’ottava edizione resa possibile dall’immenso aiuto e sostegno che tutto il paese ci ha dato: un grazie particolare va a Valloriate, al sindaco Gianluca Monaco e a tutti gli assessori, consiglieri comunali e collaboratori; ma anche ai cittadini, che hanno accolto il pubblico e i grandi ospiti con la familiarità che solo un piccolo paese di montagna sa donare. Grazie al loro lavoro costante siamo riusciti ad organizzare questa grandiosa 8^ edizione, che ha portato in Valle Stura ospiti davvero importanti e che ha permesso ancora una volta di parlare di montagna in montagna, nella semplicità di un piccolo borgo di 80 persone. Don Ciotti, Dani Arnold, Denis Urubko e Pipi Cardell e infine il ‘maestro’ Francesco Guccini hanno incantato il pubblico con i loro racconti avventurosi ma anche di vita, facendo intravedere Nuovi Mondi possibili e regalando emozioni incredibili. Ma il ‘Nuovi Mondi’ Festival non si ferma di certo qui: stiamo già lavorando a nuovi appuntamenti per il pubblico e per gli amanti della montagna, come sempre alla ricerca di nuovi mondi”.