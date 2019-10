OKT-Torre Fest a Torre San Giorgio da venerdì 4 fino a sabato 5 ottobre

Nel nuovo palazzetto polivalente di piazza Cravero a Torre San Giorgio l'appuntamento con le grandi birre italiane e dal mondo raddoppia: l'OKT-TORRE Fest, festival dedicato alle birre e alla musica, nella rinnovata versione 2019 si svilupperà da venerdì 4 a sabato 5 ottobre. In programma due serate dedicate ai prodotti gastronomici delle migliori aziende locali abbinati alle birre provenienti da Belgio, Germania e Irlanda. Il tutto in una Oktoberfest "in miniatura" in cui si rinnova la collaborazione con le Pro loco vicine, Moretta e Cardè. Ogni sera musica dal vivo e dj set per rendere ancora più brioso e coinvolgente l'ambito dell'Okt-Torre Fest, a ingresso gratuito.

Venerdì 4 ottobre si esibiranno i The Royal Band - Queen Tribute con un concerto tributo a Freddy Mercury e i Queen; sabato 5 tutta l'energia degli Anni '90 con Elemento 90. Venerdì sera chiuderà al sera il dj Simone Bertorello; sabato gran ritorno dopo il successo di "IninTorrettamente" per il vocalist Andrea Caponnetto e il dj Don Calo.

OKT-TORRE Fest propone Birre al bancone: Ichnusa, Metzger, Leffe, Stealla Artois, Paulaner, Lowembrau, Harp, Kilkenny.

Aziende in vetrina: Albertengo panettoni, azienda agricola Ama, Az. agricola Bertea Paolo, Carni Dock, Ferrari Formaggi, Inalpi, Md Supermercati, Molino Chiavazza, Panetteria Il Vecchio Forno, Pasticceria Ballari, Supermercati Prestofresco, Pastificio Rana.

Palatorre - Piazza Cravero