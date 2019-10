Anche il presidente della Camera di commercio brinda all’Oktoberfest

Anche il presidente della Camera di commercio Ferruccio Dardanello, accompagnato dalla moglie, brinda all’Oktoberfest.

L'evento, in piazza d'Armi, durerà fino al 7 ottobre. Dodici giorni di festa, con beer garden e padiglione aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 18 e il weekend dalle ore 11 ed il grande luna park, con giostre per grandi e piccoli, aperto tutti i giorni dalle ore 15 e il sabato e la domenica dalle ore 11, con le attrazioni a metà prezzo in occasione dei Family Day.

Lunedì 7 ottobre grande festa di chiusura con spettacolo piromusicale e spettacolo finale a sorpresa. Non mancheranno musica bavarese e band dal vivo per trasformare ogni serata in una festa. Il Paulaner Oktobefest Cuneo è organizzato dalla Sidevents srl, con il patrocinio del Comune, della Provincia, della Confcommercio, della Camera di Commercio di Cuneo.