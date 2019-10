Lampade artigianali in legno: è la nuova installazione in Contrada Mondovì a Cuneo

C'è la mano di un artigiano sotto l'arcata d'ingresso della storica Contrada Mondovì a Cuneo, resa ancor più suggestiva dal bagliore di dodici lampade, realizzate dall'abile cultore e scultore del legno Daniele Balangero. Altri modelli - lampade da terra, da tavolo, a sospensione e applique - sono in esposizione all'interno dei negozi della via.

Le creazioni si sposano bene con lo spirito della Contrada, improntata sull'artigianato e sulle eccellenze. Installate anche per rendere omaggio alla Fiera del Marrone a Cuneo, che prenderà il via nei prossimi giorni, le lampade Balume, resteranno in esposizione fino alla fine di ottobre.