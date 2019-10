Rischia di perdere le certificazioni dei suoi sei record del mondo, ma trova un’Organizzazione inglese che glieli riconosce

Dopo che l’Organizzazione internazionale americana “World international Champions” ha cessato di esistere, rischiava di perdere le certificazioni dei suoi sei record del mondo.

Così Maurizio Paschetta, recordman saluzzese che negli anni ha battuto i primati di pigiatura uva con i piedi, spaccalegna con accetta, impilamento balle di fieno su un rimorchio, raccolta tartufi con cane su ring, vangatura del terreno a mano e raccolta lumache a mano, si è trovato costretto a ricercare un nuovo Ente che potesse riconoscere quelli che lui stesso definisce i “durissimi record mondiali agricoli”.

In prima battuta Paschetta ha contattato immediatamente la “World international Champions”, senza ottenere risposta.

“Per me – spiega – poteva essere davvero un grosso danno, quindi ho iniziato sin da subito a cercare un'altra organizzazione internazionale.

In sette mesi ho contattato un centinaio di organizzazioni che certificano record mondiali di qualsiasi genere. Molte sono fasulle e non in regola, quindi, onde evitare di cadere nella trappola di certificati falsi ho chiesto ad ogni organizzazione informazioni e dati quali partita iva, statuto societario redatto da un notaio e documenti d’iscrizione al registro imprese”.

“L’obiettivo di queste organizzazioni fasulle è quello di spillare soldi, ingannando i futuri aspiranti recordman. I pochi controlli esercitati dai Governi permette che queste organizzazioni si moltiplichino nel mondo”.

La lunga ricerca ha però dato i suoi frutti: la “World Record Certification Limited”, fondata da Honghua Xu il 12 aprile 2016 e con sede a Londra, negli ultimi due mesi, ha analizzato scrupolosamente tutti i documenti come articoli di giornale, foto e video, e ha provveduto a certificare i sei record mondiali di Maurizio Paschetta.