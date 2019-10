Palio degli Asini e sfilata storica ad Alba: tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 6 ottobre la grande sfilata storica con oltre mille figuranti in costume medievale attraversa le vie di Alba. La partenza è alle 14 da piazza Michele Ferrero. Poi, il passaggio in corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti e corso Nino Bixio, fino all’arrivo nell’arena di piazza Cagnasso, dove ogni borgo metterà in scena la propria rappresentazione.

Per il passaggio dei figuranti, domenica 6 ottobre dalle ore 13.00 divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in:

corso Langhe - (tratto compreso tra corso Enotria e l’innesto con corso Italia)

corso Italia – piazza Michele Ferrero – via Einaudi;

corso Fratelli Bandiera – corso Matteotti – corso Torino – salita Marconi;

corso Nino Bixio - via Don Alberione – corso Coppino – piazza San Paolo.

Inoltre, dalle ore 13.30 di sabato 5 alle ore 24.00 di lunedì 7 ottobre divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in: piazza Cagnasso e piazza Marconi per l’organizzazione, lo svolgimento e lo smontaggio delle strutture del Palio degli Asini.