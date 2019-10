Alla Veglia di Cherasco una grande festa per i 90 anni di nonna Mariuccia Sordo

Grande festa sabato 28 settembre alla Veglia di Cherasco: nonna Maria Sordo ha compiuto 90 anni!



Per il lieto evento, a casa dalla nonnina sono arrivati tanti parenti, tra i quali i nipoti Loredana, Alberto, don Mario, Martina, Anna, Ginevra, Camilla, Michele e Luca. Tutti insieme hanno celebrato l’invidiabile traguardo a suon di ritornelli: “Una grande Donna. Una grande Mamma. Una grande Nonna. Una grande Bis nonna”.



In borgata Gianò, la signora Mariuccia vive circondata dall’affetto dei suoi cari e da quello dell’intera comunità. In occasione del suo compleanno non poteva mancare una torta fatta in casa secondo le migliori tradizioni rurali.



A nonna Mariuccia gli auguri di lunga vita.