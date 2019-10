Autunno di danze folk ad Alba: si parte il 10 novembre con il Duo Sousbois

Non solo tartufi e vino nell’autunno albese, ma anche una ricca proposta di eventi di ballo folk. Oltre all’enogastronomia, infatti, è anche questo un modo per riscoprire e valorizzare la cultura e le tradizioni del nostro territorio.

Da circa un anno infatti è attivo in città il gruppo degli “Albesi in folk”, accomunati da amicizia, voglia di stare insieme e divertirsi e soprattutto da tanta passione per le danze folk ed occitane. In collaborazione con il direttivo della Bocciofila Albese organizzano eventi la domenica pomeriggio con musicisti locali, ma anche artisti internazionali, in particolare francesi: si inizierà il 10 novembre con il Duo Sousbois, a seguire il festival del 24 novembre con il coinvolgente gruppo francese “Bal de l’Ephémère”, il milanese Andrea Capezzuoli e i “nostrani” Balacanta, per poi arrivare a dicembre con ben due eventi, il Duo Antoniotti il 15, e una giornata tutta dedicata all’organetto il 26 dicembre, con Quba libre, Dino Tron e Rinaldo Doro.

Per avvicinare a questo mondo nuovi ballerini o anche semplici curiosi, si propongono quattro serate per imparare le danze più facili e conosciute, spaziando dal folk europeo alle tradizioni occitane delle valli cuneesi. Si alterneranno allegri balli di gruppo e romantiche danze di coppia, ma non occorre avere un partner per partecipare. Si inizierà giovedì 10 ottobre alle ore 21, a ingresso gratuito, per proseguire giovedì 17 e 24 ottobre, sempre alle 21, e mercoledì 30 ottobre alle 21,30; alla fine di ogni serata, che si terrà nei locali della Bocciofila di Alba in corso Nino Bixio 40, ci sarà un momento di ballo libero. Il prezzo totale di 20 € comprenderà i quattro incontri e la tessera della Bocciofila, che darà accesso agli eventi di ballo della nuova stagione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo albesiinfolk@gmail.com o visitare le pagine facebook, instagram e messenger “Albesi in folk”.