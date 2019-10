Bra: aperte le prenotazioni per la raccolta gratuita teli agricoli

E’ disponibile, anche nel Comune di Bra, il servizio gratuito di raccolta e smaltimento di teli agricoli e contenitori bonificati per fitofarmaci. Per usufruire della raccolta, operata dal Consorzio albese e braidese servizi rifiuti, è necessario prenotarsi entro il 27 ottobre 2019 sul sito web del CO.A.B.SE.R., attraverso l’apposito modello di richiesta.

I teli verranno ritirati soltanto se puliti e piegati per la quantità massima di un metro cubo; i contenitori per fitofarmaci pronti per il ritiro dovranno invece essere esclusivamente in plastica, correttamente sciacquati, inseriti in sacchi trasparenti con etichetta riportante la ragione sociale e la partita Iva dell’azienda interessata, nel limite massimo di 550 litri (5 sacchi da circa 110 litri caduno).

Maggiori informazioni su www.coabser.it o all’Ecosportello Rifiuti braidese, aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato (8:30 – 12:30), il martedì (13:30 – 17) e il giovedì (15 – 18:30) pomeriggio.

Il servizio è raggiungibile al numero 0172.201054 o via mail a ecosportello@strweb.biz.