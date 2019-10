A Moretta una ventina di metri di strada provinciale dissestata sta creando vibrazioni che danneggiano una casa poco distante (FOTO)

Tegole che si spostano, crepe sui muri e importanti infiltrazioni d’acqua dal tetto.

È la situazione in cui versa un’abitazione a Moretta, in via Villanova Solaro 16, proprio a ridosso della strada provinciale numero 133.

Una storia che potrebbe essere catalogata senza problemi tra i “paradossi all’italiana” e che, dopo esser stati contattati dai proprietari dell’immobile, riportiamo qui di seguito.

Tutto nasce alcuni anni fa.

Per la posa di alcune tubature viene tagliato il manto bituminoso della SP 133 che, a fine lavoro, viene “rattoppato” con un tappetino di catrame. Una porzione di carreggiata riasfaltata pari all’incirca ad una ventine di metri.

Succede, però, che col passare delle settimane lo strato di asfalto posato sulla sede stradale non regge al passaggio di auto e mezzi pesanti, e incomincia a staccarsi, creando vistose e profonde buche.

Il fondo disconnesso peggiora di volta in volta, specialmente col passare dei camion (a pieno carico). In corrispondenza degli estremi del rattoppo si crea uno scalino che, al passaggio dei Tir soprattutto, provoca pesanti vibrazioni che si ripercuotono sul fabbricato distante pochi metri.

Come accennato in apertura di articolo, iniziano a registrarsi i primi danni: le tegole muovono, sporgendo anche al di fuori della sagoma del tetto, aprendo delle fessure del tetto, dalle quale si infiltra l’acqua piovana.

Nei muri si creano delle crepe, mentre proprio sul muro perimetrale della casa (e parallelo alla SP 133), l’infiltrazione provoca una vistosa macchia sul muro.

La proprietà dell’immobile, dopo numerose segnalazioni, decide di rivolgersi ad un avvocato. Si apre, quindi, l’iter legale.

“È stato portato a termine – spiegano i legali – un accertamento preventivo, che ha dimostrato come la causa dei danni sia ascrivibile al passaggio dei veicoli sul fondo stradale dissestato.

Di fronte al giudice, un consulente tecnico d’ufficio ha previsto che, per dimostrare il nesso di causalità, si debba avere un riscontro oggettivo”.

Tradotto: serve una perizia oscillometrica per stabilire in maniera oggettiva che siano proprio le vibrazioni della strada a provocare i danni sul fabbricato. Una perizia il cui costo si aggira intorno ai 5-6mila euro, a fronte di un danno complessivo stimato di 10mila euro.

I costi dell’accertamento tecnico hanno fatto desistere la proprietà a proseguire con la causa nei confronti della Provincia di Cuneo, Ente competente sul tratto di strada in questione.

“Non avendo alcuna certezza – aggiungono i legali – i proprietari dell’immobile non hanno voluto commissionare una perizia così costosa”.

Ma il paradosso non finisce qui.

Sin da subito, infatti, i proprietari della casa si sono detti disponibili ad accollarsi le spese dei lavori per la sistemazione dei danni riscontrati al tetto ed ai muri della loro abitazione. Ad una condizione, ovviamente: che la Provincia, contestualmente, procedesse con la sistemazione della strada (ricordiamo che si tratta di una ventina di metri, limitati ad una sola corsia di marcia).

“È inutile che noi interveniamo su casa nostra – ci dicono i proprietari – se la strada continua a rimanere in questo stato. Con le sollecitazioni dei camion, tra qualche mese, saremmo di nuovo punto a capo”.

Come dar loro torto. Ma la domanda ci sorge spontanea: davvero la Provincia non riesce ad attingere dal bilancio qualche migliaio di euro per sistemare, a regola d’arte ed una volta per tutte, venti metri di strada?