Originarie di Neive e Calosso le due neo centenarie festeggiate alla Residenza San Giovanni di Castagnole delle Lanze

Esterina Ferro, nativa di Neive, e Pasqualina Scagliola, proveniente da Calosso, sono due nuove centenarie astigiane. L’importante traguardo raggiunto dalle due donne – entrambe ospiti della Residenza San Giovanni a Castagnole delle Lanze, presieduta da Don Lino e diretta dalla responsabile Carla Rabellino – è stato festeggiato il 26 settembre scorso alla presenza del presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, del sindaco di Neive Annalisa Ghella, del sindaco di Calosso Pier Francesco Migliardi e del vicesindaco di Castagnole delle Lanze Mario Coppa.

Nell’occasione, Lanfranco ha consegnato alle due neo centenarie la pergamena di “Patriarca dell’Astigiano” unitamente all’omaggio di alcune pubblicazioni della Provincia e dell’Amaro del Centenario, della ditta Punto Bere di Canelli, partner nell’iniziativa.

Esterina ha imparato a cucire da giovanissima e il lavoro sartoriale è diventato la sua passione. Sposata a un ferroviere, ha vissuto dapprima a Torino, poi, nei primi anni ’60, a Napoli. Visti i tempi, un bel cambiamento per Esterina che ha saputo sfruttare l’opportunità chiamando a sé il nipote Luigi per seguirlo negli studi. Conseguita la pensione, Esterina e il marito fanno ritorno a Neive per trascorrere la vecchiaia.

Diversa la vita di Pasqualina che è sempre vissuta nell’astigiano, conosciuta da tutti come “la Maestra”, come era un po’ diffuso in quei tempi. Ha insegnato in molti paesi limitrofi a Calosso e nelle frazioni. Per 20 anni consecutivi ha insegnato alla scuola della Piana del Salto a Calosso. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento, all’educazione, al ragionamento, senza dimenticare gli adulti, a cui impartiva lezioni serali.