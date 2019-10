Cuneo, nella zona artigianale di Roata Canale non c'è illuminazione pubblica: "Chi sovrintende alla sostituzione?"

I cittadini di Cuneo non sono nuovi - secondo il consigliere comunale Giuseppe "Beppe" Lauria - al segnalare la necessità di sostituire o installare del tutto l'illuminazione pubblica in alcune parti della città, operazioni di modesta entità a livello amministrativo ma che possono davvero fare la differenza quando si parla di percezione della sicurezza.

Proprio su questo argomento si incentra la nuova interpellanza del consigliere, e in particolare sull'illuminazione pubblica dell'area artigianale di Roata Canale - quella compresa tra via Rota e lo stabilimento Omar SpA - : in zona mancano completamente luci pubbliche, anche se previste.

Lauria chiede quindi quando verranno sostituite le luci non funzionanti e chi sovrintenda alla cosa; inoltre, se non sia necessario rendere la zona artigianale più sicura con altre attività.

L'interpellanza verrà discussa nei giorni del 28 e 29 ottobre durante il consiglio comunale.