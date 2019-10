Il presidente dell’ANCI Piemonte: “Solidarietà al sindaco di Oncino, lo Stato tuteli chi quotidianamente opera tra la gente”

Nuovi attestati di solidarietà nei confronti di Alfredo Fantone, sindaco di Oncino, destinatario di una busta contenente un proiettile fatta recapitare in Municipio.

Sull’episodio, dopo la denuncia contro ignoti per atto intimidatorio sporta dal primo cittadino ai militari dell’Arma, indagano i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo. Dopo l’onorevole Ciaburro, l’Uncem ed il sindaco di Saluzzo Calderoni, oggi giungono nuovi messaggi.

“Esprimo totale solidarietà al collega Alfredo Fantone. – scrive il presidente regionale dell'Associazione dei Comuni, Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli - Gli sono vicino da sindaco, ancor prima che da presidente dell’ANCI Piemonte.

Oggi come in passato, 5 mesi fa il bersaglio fu il sindaco di Torino, ANCI Piemonte condanna con fermezza ogni forma di prevaricazione e di illegalità e torna a chiedere allo Stato un intervento diretto ed efficace a tutela di chi vive ed opera quotidianamente in mezzo alla gente.

I sindaci sono i rappresentanti delle istituzioni più vicini ai cittadini, i più vulnerabili, ancora di più quando sono chiamati ad amministrare i piccoli Comuni, tra mille difficoltà”.

Solidarietà anche da parte di Emidio Meirone, sindaco di Sanfront e presidente dell’Unione montana dei Comuni del Monviso di cui anche Oncino fa parte: “Nel condividere il pensiero di moltissimi colleghi sindaci – le sue parole – sono vicino al sindaco di Oncino, leale e franco componente dell'Unione del Monviso”.