Otto settimane di eventi in omaggio al re tartufo: domani Alba inaugura la sua 89ª Fiera

Allo scoccare della mezzanotte dello scorso 20 settembre avevano festeggiato il "capodanno del tartufo". Con un’alzata di calici (rigorosamente Alta Langa Docg) nel cortile della cascina del Pavaglione di San Bovo di Castino, luogo fenogliano per eccellenza, avevano salutato l’apertura di una nuova stagione di raccolta che, grazie alle copiose piogge degli ultimi mesi, si presenta particolarmente promettente per i cercatori come per le migliaia di gourmet e appassionati che la capitale delle Langhe si prepara ad accogliere nei prossimi mesi.



Con la cerimonia in programma domani, venerdì 4 ottobre, alle ore 17.30 nella consueta sede del Teatro Sociale di Alba, i trifolao di Langhe e Roero – ma anche le migliaia di addetti ai lavori che attorno al mondo del turismo enogastronomico ormai ruotano – si apprestano a salutare l’inizio di una nuova edizione – la 89esima – di quella "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba" che, con le sue otto settimane di eventi e attrattive, rappresenta il principale veicolo di promozione mondiale di quella eccellenza unica al mondo che il Tuber Magnatum Pico rappresenta.



Una momento di festa il cui cerimoniale prevede ancora una volta la presenza di illustri ospiti, a partire dall’onorevole monregalese Fabiana Dadone, da poche settimane ascesa alla carica di ministro alla Pubblica Amministrazione, verosimilmente chiamata a farsi ambasciatrice delle istanze albesi presso il nuovo Governo.



Facilmente prevedibile quindi che sul palco albese si torni a parlare della sempiterna questione autostradale, mentre sul fronte regionale, dopo aver ospitato in più occasioni il governatore Sergio Chiamparino, quest’anno Alba giocherà in casa col suo successore Alberto Cirio, attuale presidente della Giunta piemontese dopo essere stato in passato al timone di quell’Ente Fiera da oltre un lustro affidato alle cure della presidente Liliana Allena.



A loro, col sindaco Carlo Bo nelle veci del padrone di casa e del giornalista Massimo Molinari in quella di moderatore, sarà affidata la presentazione che anticiperà il taglio del nastro del Mercato Mondiale del Tartufo allestito come sempre nel cortile della Maddalena, e che da sabato 5 ottobre aprirà le proprie porte al pubblico in ogni sabato e domenica di ottobre e novembre.







IL PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA



IL MERCATO MONDIALE

Incontrastato simbolo della Fiera e delle sue eccellenze, il Mercato è il luogo ideale in cui scoprire lo straordinario patrimonio tartufigeno di Langhe, Monferrato e Roero, ma anche il posto perfetto per apprezzare e acquistare i più pregiati esemplari di Tuber magnatum Pico con qualità controllata e garantita dai giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo.

Negli stessi spazi la rassegna AlbaQualità offre un panorama esaustivo e completo dell’offerta gastronomica e vitivinicola piemontese. Particolare attenzione è posta anche in questa edizione alle produzioni artigianali del territorio con prodotti in degustazione e vendita per portare con sé un ricordo della propria visita alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Non manca per tutti gli appassionati un’area riservata alla degustazione per assaporare i piatti tipici della tradizione che meglio si associano al Tartufo Bianco d’Alba in abbinamento ai vini di Langhe, Roero e Monferrato proposti all’interno della Grande Enoteca dall’Associazione Italiana Sommelier (Ais).



L'ALBA TRUFFLE SHOW E I FOODIES MOMENTS

Proprio accanto al Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, l’accogliente Sala Beppe Fenoglio ospita l’“Alba Truffle Show”, grande contenitore di eventi nel quale si celebra l’oro bianco delle Langhe in tutte le sue sfumature attraverso appuntamenti culturali e gastronomici che vedono alternarsi sul palco e ai fornelli chef nazionali e internazionali, cuochi del territorio, designer, scrittori e artisti accomunati dalla passione per il tartufo, la cultura del buon cibo e del buon gusto.

Una rassegna il cui fulcro sono i "Foodies Moments", appuntamenti dedicati ai gourmet in cui scoprire le migliori combinazioni tra la cucina d’eccellenza e il Tartufo Bianco d’Alba. Questi show cooking di altissimo livello permettono di scoprire i segreti dei più quotati chef nazionali e internazionali che, per l’occasione, votano il loro estro a piatti cuciti su misura per il re dei funghi.

Gli ospiti dei Foodies Moments sono accolti con il benvenuto offerto dal Consorzio Alta Langa DOCG, official sparkling wine della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, e accompagnati in una dimensione raccolta e privilegiata perfetta per un’incursione all’interno delle cucine stellate in cui apprendere e gustare i migliori abbinamenti tra cucina e tartufo. Ogni show cooking è tradotto in lingua inglese per consentire al pubblico internazionale di partecipare a questa occasione immersiva nel mondo dell’alta cucina.



Sabato 5 ottobre i protagonisti saranno alle ore 11 Gabriele Boffa resident chef del “Relais Sant'Uffizio” di Cioccaro di Penango (* Stella Michelin) e, alle ore 18, Federico Gallo della “Locanda del Pilone” di Alba (*Stella Michelin).

Domenica 6 ottobre saranno invece di scena, alle 11, Gille Dudognon de “La Chapelle Saint Martin” di Limoges (*Stella Michelin) e, alle 18, Michelangelo Mammoliti de “La Madernassa” di Guarene (*Stella Michelin).



I CAPOLAVORI DELL’EXTRAVERGINE

Sempre negli spazi dell’Alba Truffle Show sabato 5 ottobre alle ore 15 si terrà la conferenza stampa “Olio su tavola: i capolavori dell’extravergine” con la presenza del noto nutrizionista Giorgio Calabrese, di Claudio Federici, responsabile dell’ufficio comunicazione di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e di un delegato del Gambero Rosso. A seguire “Olio EVO Tasting Experience” a cura di Ismea e Gambero Rosso. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico.

Le Olio EVO Tasting Experience - novità di quest’anno - saranno protagoniste in sala workshop ogni domenica alle 17.30 momenti dedicati alla degustazione dell’olio di oliva 100% italiano con degustazioni guidate dal Gambero Rosso. Un momento di approfondimento e di scoperta dei prodotti in degustazione, delle possibilità di abbinamento e dei diversi usi a tavola e in cucina, guidato da esperti del settore. Il programma di domenica 6 ottobre vede protagonista Indra Galbo per una esperienza intitolata "Il gioco dei profumi". Variazioni tra carciofo e pomodoro: un viaggio nei due profumi che maggiormente distinguono gli extravergine, i più intensi: carciofo e pomodoro e che fanno da spartiacqua anche negli abbinamenti con il cibo. Gli appuntamenti sono grauiti su prenotazione sul sito www.fieradeltartufo.org



DA LIMOGES ARRIVA LA "PEPITA"

La sala Beppe Fenoglio, inoltre, domenica 6 ottobre alle ore 15 ospiterà Limoges inserita, come la città di Alba, nel network "Creative City Unesco". In questa occasione si racconta il coinvolgimento della cittadina francese famosa nel mondo per le sue ceramiche e si presenta, per la prima volta, la “Pepita”, prezioso cofanetto studiato per svelare al meglio il Tartufo Bianco d’Alba preservandone l’aroma e la freschezza. La Pepita diventa un prezioso elemento del “Kit per il Tartufo Bianco d’Alba” ed è realizzata dalla prestigiosa Maison Raynaud, importante casa produttrice di ceramiche artistiche di Limoges. L’oggetto di design è stato disegnato da Mariela Schwarz Montiel su ispirazione delle pietre preziose e del logo della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco e sarà in vendita in due formati alle casse dell’Alba Truffle Show. La presentazione è aperta al pubblico.



L’ANALISI SENSORIALE

L’Alba Truffle Show, nella sala dedicata ai workshop, è anche lo spazio dedicato alle Analisi Sensoriali del Tartufo: con la guida di un giudice di Analisi Sensoriale del Centro Nazionale Studi Tartufo, l’occasione per scoprire i segreti del più celebre fungo al mondo tra degustazioni olfattive, test e prove pratiche.



LE WINE TASTING EXPERIENCE

Per gli appassionati dei vini del territorio di Langhe, Roero e Monferrato è possibile partecipare alle Wine Tasting Experience® organizzate in collaborazione con “Strada del Barolo e grandi vini di Langa”, un’originale formula di degustazione dedicata alla scoperta dello straordinario patrimonio vitivinicolo del territorio fra cui spiccano i vini rossi dal lungo affinamento, portabandiera dell’enologia italiana nel mondo. Ogni sabato alle 17.30 e la domenica alle 15.30 nella Sala Workshop del Cortile della Maddalena.



ALBA TRUFFLE BIMBI

Sabato 5 ottobre al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” riaprono le porte dell’Alba Truffle Bimbi, l’area ludo-didattica della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba dedicata ai bambini e alle loro famiglie. La nuova sfida del 2019 per questo progetto amatissimo unisce ai momenti di gioco libero una serie di appuntamenti gratuiti - programmati ogni sabato e domenica dalle 16 alle 17.30 - ossia veri e propri laboratori creativi pensati per imparare a giocare con oggetti quotidiani e di riciclo, costruendo, creando e divertendosi. Un apposito spazio è dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni, mentre un’area relax completa di fasciatoio e spazi appartati consente di allattare in tutta tranquillità. Alba Truffle Bimbi, a ingresso libero, è aperto tutti i sabati e le domeniche dal 5 ottobre al 24 novembre, ore 11.00 - 19.00. Apertura straordinaria venerdì 1 novembre.



GLI ALTRI MERCATI

Sono tantissime occasioni per incontrare le eccellenze del territorio con gli speciali mercati allestiti nelle piazze di Alba. Il Mercato della terra Slow Food è uno degli appuntamenti tradizionali della Fiera e sarà aperto a partire tutti i sabati dalle 8 alle 14 e le domeniche dalle 9 alle 20 in piazza Pertinace. Domenica 6 ottobre dalle 9 alle 20, per le vie e le piazze di Alba, si terrà anche il Mercato ambulante della Fiera. In piazza San Paolo domenica dalle 9 alle 20 inaugura anche il primo appuntamento con la "Piazza dei Sapori", in collaborazione con il Comitato Piazza San Paolo aderente all’Associazione Commercianti Albesi.