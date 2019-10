Piscina comunale di Mondovì: prosegue il dialogo con gli impianti di Cuneo e Fossano

"Stiamo parlando con le strutture di Cuneo e Fossano, siamo in una fase di discussione. Abbiamo peraltro incontrato anche gli utenti della nostra piscina: l'idea è quella di sostenere o nel trasporto o negli abbonamenti gli agonisti, coloro che praticano nuoto sincronizzato e i diversamente abili. Più complicato venire incontro alle esigenze di chi fa nuoto libero" .

"Il cronoprogramma dell'intervento - ha proseguito Robaldo - prevede 330 giorni di cantiere. A tal proposito, entro la prossima settimana o quella successiva incontreremo gli assessori delegati o i sindaci del territorio per comprendere come il futuro bando di gestione possa rispondere alle esigenze dell'intera area, in quanto il 60% della nostra utenza proviene da Comuni limitrofi".