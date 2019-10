Saluzzo, teatro stracolmo e partecipe alla consegna del premio Bella Ciao a Maurizio Landini

Teatro Magda Olivero stracolmo di pubblico caloroso e partecipe, ieri sera per la consegna del premio "Bella Ciao" 2019 a Maurizio Landini.

“Landini ha il merito di aver riportato con forza e determinazione all’attenzione della discussione politica l’indissolubile legame fra il diritto al lavoro e nel lavoro e la tenuta democratica del Paese” dice la motivazione del riconoscimento letta dall’assessore Fiammetta Rosso, sul palco con il presidente Roberto Pignatta e i componenti del sodalizio.

La consegna del Premio, la cui edizione è stata dedicata a Claudia Botto, figlia di Walter Botto recentemente scomparsa, una delle fondatrici dell’associazione, ha introdotto la serata incentrata sul tema "Lavoro" con il segretario generale Cgil, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, nell’incontro condotto dal giornalista Rai Battista Gardoncini.

“Sono orgoglioso di aver avuto un padre partigiano e non lo dico solo per aver ricevuto il premio” l’affermazione di Landini che ha affrontato con un fiume di parole le domande del giornalista parlando dei apporti e rotture con il precedente Governo e la posizione con l’attuale “Conte bis". “Nel loro programma, danno l’idea per il momento di aver ascoltato un pochino, ma poi bisogna vedere cosa concretamente si farà. I processi di cambiamento hanno bisogno di essere condivisi ma poi concordati e realizzati sul serio”.

“Noi comunque ci batteremo con la stessa autonomia che abbiamo avuto con gli altri governi. Il mestiere del sindacato che rappresenta i lavoratori, è un punto che non cambia con i cambiamenti politici e mantiene la capacità di indicare trasformazione sociale e valori fondamentali”.

Per parlare dei diversi momenti storici del lavoro, dagli anni ’70 ad oggi, ha usato la sua storia personale “Vengo da una famiglia numerosa di 5 fratelli, ho incominciato a lavorare a 15 anni in una azienda artigiana indicata dall'Ufficio di collocamento pubblico che ora non esiste più che, e invece, soprattutto nel settore dell’ agricoltura, andrebbe ricostruito” .

A differenza del passato, in cui i diritti del lavoro erano un dato acquisito, oggi non è sempre così, ha affermato, anche nello stesso ambiente e con le stesse mansioni. “ La precarietà è un attacco a questi diritti”. Nella direzione “la CGIL ha depositato una nuova carta dei diritti e il punto prioritario, è che i diritti non devono essere legati al tipo di lavoro che si ha, ma in capo alla persona”.

Arrivando all’attualità e al messaggio che giunge dai giovani nelle piazze, la sottolineatura dal timbro appassionato di un concetto di “Economia democratica”. “Non è più sufficiente difendere il diritto al lavoro, ma bisogna ottenere il diritto di discutere e di avere una maggiore partecipazione al progetto lavoro”.

Il sindaco Calderoni ha evidenziato il problema che Saluzzo affronta ormai da dieci anni : “ la questione della manodopera non residente legata al settore della frutticoltura e l’arrivo conseguente di migliaia di persone, in questo momento africani, con tutti i problemi relativi dall’alloggiamento, al rispetto delle regole contrattuali".

Il primo cittadino che, in apertura ha chiesto l’applauso della sala per la rappresentanza di lavoratori della Mahle (ex Mondial Piston) in crisi produttiva, ha poi lamentato nel corso dell’intervento la mancanza di attenzione da parte del Governo al nostro territorio prevalentemente rurale, con quote tra le alte in Italia da un punto vista produttivo nel settore agricolo e paesaggistico.

Nel corso degli anni il premio è stato assegnato, fra gli altri, a Giorgio Diritti, Aldo Cazzullo, Francesco Guccini, Yo Yo mundi, Giuliano Montaldo, Assemblea Teatro, Giovanni De Luna, ai genitori di Giulio Regeni, e l’anno scorso a Ezio Mauro.