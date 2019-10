Volontariato e cultura del recupero e del riciclo in un convegno a Cuneo

Il Centro Servizi per il volontariato, nell’ambito del Protocollo Lotta allo spreco, siglato con la Regione Piemonte (Assessorato alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità) e gli altri CSV Piemontesi, organizza un incontro informativo con la Dottoressa Anna Lisa Ferraris, medico veterinario, Ministero della salute U.V.A.C.

L’incontro, che si terrà a Cuneo giovedì 17 ottobre presso Centro Incontri La Guida (Via Bono,5), tratterà la delicata tematica di trasformare lo spreco in un’opportunità per ridare valore a prodotti in eccedenza a partire dal cibo, e sarà rivolto a volontari e operatori di ETS che si occupano di recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari.

Ogni anno in Italia vengono generati milioni di tonnellate di eccedenze, di queste meno del 10% è recuperato in donazioni, il resto è spreco alimentare. Questi dati dimostrano quanto sia essenziale ampliare la cultura del consumo consapevole dei beni (alimentari e non) e trasformare lo spreco in opportunità per i cittadini in stato di bisogno.

La Legge Gadda (166/16) e la Legge Regionale n. 12 del 23/06/2015 forniscono un quadro normativo su tutto ciò che riguarda la donazione di beni in materia di fiscalità, chiarendo chi può fare cosa e con quali responsabilità.

Recuperare significa dare nuova vita a quei beni che possono essere riutilizzati e questo comporta un grande impatto ambientale. Partendo da queste premesse la dottoressa Ferraris parlerà delle strategie per ridurre lo spreco da parte di Enti pubblici e privati, ditte e cittadini e del ruolo strategico del volontariato per creare una cultura del recupero e del riciclo nell’ottica di restituire un futuro più sano e sostenibile al nostro pianeta. Tutto questo nell’ottica di trasformare lo spreco in un’opportunità per i cittadini in stato di bisogno.

Per informazioni contattare il CSV 0171/605660 mail progettazione@csvsocsolidale.it.