Due incidenti stradali a Bagnolo Piemonte e Barge: non si registrano feriti gravi

Due incidenti stradale sono accaduti, nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì), sulle strade di Barge e Bagnolo Piemonte.

Il primo sinistro, in via Ripoira a Bagnolo, ha coinvolto un’auto e una moto. In sella alla due ruote una ragazza, classe 2003, soccorsa dall’emergenza sanitaria, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Tuttavia, è stata comunque trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti del caso.

Subito dopo, un’auto è finita rovinosamente fuoristrada a Barge, in via Soleabò.

Nel sinistro la vettura non ha coinvolto altri veicoli. Il conducente dell’auto, classe 2000, è uscito praticamente illeso dall’abitacolo.

Anche in questo caso, è comunque stato soccorso dall’emergenza sanitaria. In entrambi i casi, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.