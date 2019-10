Presunte truffe dei contributi europei sugli alpeggi, non ci fu raggiro: tutti assolti gli imputati

Agli allevatori Emanuela Gazzera di Marene, Alcide Ghigo di Sant’Albano Stura, Secondino Somà di Cherasco, Giovanni Boretto residente nel Torinese e Aldo Baudina di Chiusa Pesio il sostituto procuratore Alberto Braghin contestava i reati di reati di truffa, malversazione e falso, chiedendo pene dai 3 anni e 3 mesi fino a 9 mesi.

Gli imputati, secondo la tesi accusatoria, negli anni 2013 e 2014 avrebbero chiesto e ottenuto ingenti finanziamenti per attività di pascolamento (i cosiddetti PAC) all’Unione Europea attraverso varie modalità di raggiri. Più aziende, compilando il “modello 7” sarebbero risultate utilizzatrici dello stesso appezzamento o avrebbero attestato l’uso di terreni non pascolabili in quanto irraggiungibili dagli animali. O, ancora, avrebbero fatto risultare il pascolamento di animali da parte di margari che in realtà non avevano portato nemmeno un animale.

Nell’udienza di ieri il tribunale di Cuneo ha ritenuto che non ci fu nessun raggiro. Il giudice ha assolto tutti e cinque gli allevatori perché il fatto non sussiste. Nell'udienza preliminare a Civitavecchia il pm aveva archiviato l'accusa di associazione per delinquere lo scorso 25 settembre.

In contestazione vi erano alcune domande di contributi per terreni nei comuni di Entracque e Valdieri, non ammissibili perché nella fase di controllo era stato rilevato il mancato rispetto dei requisiti per l’erogazione del finanziamento. L’Agea – agenzia per le erogazioni in agricoltura – costituita parte civile, ha chiesto risarcimenti nei confronti di tre degli allevatori di oltre 800 mila euro oltre a un danno di immagine stimato nel 10% del danno patrimoniale subito.

I difensori Alberto Leone, Stefano Barzelloni, Elio Botto, Francesco Gambino e Raffaella Giuliano hanno sostenuto che non fu messa in atto alcuna truffa perché, parlando di alpeggi di migliaia di ettari, gli imputati non fecero richieste per terreni che sapevano non potessero essere pascolati. Per altre porzioni, furono subaffittate “alla luce del sole e previa autorizzazione da parte dei Comuni”. Sui discussi “modelli 7”: “Non si è contestato che i modelli fossero falsi ma che fossero utilizzati in modo illegittimo: però fino al 2013 e forse al 2014 era lecito”.

"Per quattro anni siamo stati in attesa di questa sentenza" - ha dichiarato il vicepresidente Fabio Borda della cooperativa il Falco di Marene da cui era partita l'inchiesta - "Il fatto non sussiste. La cooperativa ha avuto i suoi problemi dovuti a queste indagini, ma nonostante il processo ha continuato a svolgere il proprio lavoro a dimostrazione del nostro operato in onestà. Siamo contenti che in queste ore è venuta a galla la verità."