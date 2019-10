Rocambolesco incidente pochi minuti fa tra i portici di Cuneo

Rocambolesco incidente pochi minuti fa in centro a Cuneo, lungo la strada che attraversando i portici cittadini porta verso Corso Garibaldi e piazza Galimberti.

Un automobilista - per cause in via di accertamento - ha perso il controllo della sua vettura che è capottato a pochi passi dal passaggio pedonale sotto i portici, a pochi metri da piazza Galimberti.

Vista l'ora mattutina, solo per un caso fortunato, nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture, né pedoni.

Sul posto ambulanza, polizia locale e vigili del fuoco