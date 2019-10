Schianto in moto a Pianfei: la vittima è Luca Cravero, 22 anni di Margarita

E’ Luca Cravero, 22enne di Margarita, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Pianfei.

Il giovane era in sella alla sua moto e stava percorrendo la provinciale 42 quando, per cause in via di accertamento, ha sbandato perdendo il controllo del mezzo. Fatale l’impatto contro il guardrail.

Il ragazzo ha subìto un grave trauma cranico e, nonostante i soccorsi immediati, non è riuscito a sopravvivere.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza. Il sinistro è avvenuto intorno alle 20 di giovedì 3 ottobre, nei pressi della rotonda che porta a San Biagio.

Luca Cravero, figlio unico, lavorava alla Vimark di Peveragno. Lascia la mamma Manuela e il papà Gian Franco.

“Conosco bene la famiglia - commenta il sindaco di Margarita Michele Alberti -. Esprimo tutta la vicinanza ai genitori in questo momento così tragico”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla pagina facebook del ragazzo.

Non è ancora stata stabilita la data dei funerali.