Segnaletica stradale divelta e lanciata sui tetti delle case: episodio di inciviltà a Monastero di Vasco

"Questi comportamenti vanno condannati fermamente, senza 'se' e senza 'ma'. In queste ore ci rivolgeremo ai carabinieri per valutare il da farsi".

Il vicesindaco di Monastero di Vasco, Giorgio Musso, non adotta mezze misure per descrivere e commentare l'episodio verificatosi nella notte fra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre nel capoluogo, più precisamente in piazza Don Dho, dove sorge il municipio e sulla cui superficie svettavano alcuni segnali stradali che indicavano il divieto di sosta nella giornata di sabato 5 ottobre.

"Abbiamo chiuso per quel giorno la piazza al traffico veicolare per consentire lo svolgimento di un torneo giovanile di pallapugno - racconta Musso -. Qualcuno, tuttavia, ha pensato di utilizzare la cartellonistica, peraltro di proprietà comunale, per 'divertirsi'".

Questa mattina, infatti, lo smartphone del vicesindaco ha iniziato a squillare: a chiamarlo erano gli addetti municipali, per segnalargli quanto accaduto nottetempo. "I segnali sono stati divelti e abbandonati in mezzo all'erba. La base di uno di essi, addirittura, è stata lanciata sul tetto di un'abitazione privata. Inoltre, ci siamo accorti che all'appello manca un divieto di sosta, che presumibilmente è stato rubato".

Impossibile ricorrere alle telecamere di videosorveglianza, non presenti in quella zona del paese, ma si farà il possibile per risalire all'autore (o agli autori) di un'azione che evidenzia un malcostume dilagante.

Peraltro, a Monastero di Vasco, nelle scorse settimane circa 30 auto in sosta sono state rigate. "Non si tratta di bravate, ma di gesti di vera delinquenza, che proveremo ad arginare al più presto con l'ausilio delle autorità", ha chiosato il vicesindaco Musso.