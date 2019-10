A Cuneo torna la "Festa in Rosso" di Rifondazione Comunista

Torna anche quest’anno la tradizionale Festa in Rosso di Rifondazione Comunista di Cuneo, sempre presso la splendida struttura de “La Cascina” di San Rocco Castagnaretta, via San Maurizio 72.

Una due giorni di dibattiti, musica e buon cibo che si articolerà tra sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Il programma prevede per sabato alle 16 un incontro dal titolo eloquente “se il clima fosse una banca lo avrebbero già salvato”, il confronto, che verrà coordinato da Olga Bertaina, responsabile dello sportello sociale dell’A.R.C.I.-Unione Inquilini di Cuneo, con una lunga esperienza di lavoro in ambito di associazionismo agricolo, vedrà la partecipazione di Anselme Bakudila, centro studi Slow Food, membro della campagna nazionale contro il CETA, ovvero il trattato di libero commercio tra Europa e Stati Uniti che rischia di mettere in ginocchio la nostra agricoltura, con gravi rischi per l’ambiente, Roberto Schellino, dell’Associazione Rurale Italiana e membro del Coordinamento Nazionale della Campagna Popolare per l’agricoltura contadina, alcuni giovani rappresentanti cuneesi dello sciopero globale per il clima, che hanno organizzato a Cuneo la grande manifestazione il 27 settembre ed Alessio Giaccone, Segretario Provinciale del PRC-SE.

Alle 20 la cena di autofinanziamento ed in serata il gradito ritorno del rock della Franky’s Garage Band.

Domenica alle 12.30 il pranzo sociale con grande polentata, nel pomeriggio ALLE 16.00 un confronto di grande attualità dal titolo “la giusta rotta” con Francesco Bouchard di Mediterranean Hope, un progetto sulle migrazioni della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, Franco Monnicchi, presidente di Emmaus Italia, e Nello Fierro, Consigliere Comunale e capogruppo di Cuneo per i Beni Comuni. L’ingresso è libero.