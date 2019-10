Cherasco saluta il ritorno del grande Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo

Domenica 13 ottobre 2019 il centro storico di Cherasco tornerà ad ospitare il grande Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo che giunge alla sua 108° edizione.

Centinaia di bancarelle dislocate su strade, piazze e sotto gli antichi portici proporranno merce di ogni tipo, tutta rigorosamente d'antan. Si potranno trovare mobili, stoffe, libri, suppellettili, arnesi da lavoro, stampe e tanto altro ancora.

Per tutta la giornata il centro sarà chiuso al traffico per permettere ai visitatori di passeggiare tra le bancarelle in tranquillità e sicurezza. Comodi e gratuiti parcheggi si trovano a pochi passi dal centro storico dove è presente anche un'attrezzata area camper.

La giornata del Mercato può essere anche occasione di visita ai monumenti della città e alle mostre d'arte.

Nelle antiche sale di palazzo Salmatoris è visitabile la mostra "Picasso e la sua eredità nell'arte italiana". Nella chiesa di San Gregorio si può ammirare la mostra "Suoni, immagini e profumi dal territorio Unesco di Langhe Roero e Monferrato". Cherasco offre inoltre un'enogastronomia di qualità: tante sono le eccellenze che si possono degustare nei locali cittadini, dal Barolo Mantoetto alle chiocciole, la salsiccia di Cherasco al Barolo, i dolci Baci di Cherasco e tanto altro ancora.

«La giornata del Mercato dell'Antiquariato - spiega il vicesindaco Claudio Bogetti - è sempre un momento speciale per la città, che viene avvolta da un'atmosfera d'altri tempi. Il successo di questa manifestazione, che ha superato ormai le cento edizioni, è dato da un insieme di elementi: il centro completamente pedonalizzato, la selezione accurata degli espositori, l'offerta di iniziative e mostre d'arte che fanno da contorno al Mercato, le eccellenze enogastronomiche da degustare, l'accoglienza di una città che ha nel turismo una delle sue caratteristiche principali».