Cuneo, incontro con Guido Viale: interazioni tra cambiamenti climatici e migrazioni

Giovedì 10 ottobre alle 21 l'Istituto Storico della Resistenza, con l' appoggio della rete cuneese Minerali Clandestini, propone una serata in compagnia del sociologo e saggista Guido Viale.

Un'occasione per riflettere insieme sulle interazioni tra i cambiamenti climatici provocati dai combustibili fossili e le migrazioni.

Nello stesso modo i conflitti armati che si creano in alcune zone son alimentati dai diversi governi occidentali che stanno attuando una rapina economica e ambientale. Con Guido Viale e le realtà del territorio si approfondiranno le strategie da mettere in campo per evitare che il cambiamento climatico diventi irreversibile e dibatteremo su quanto possiamo fare come società civile. Ci si confronterà sulla realizzazione di progetti diffusi di conversione ecologica dell’economia a vantaggio sia dei popoli delle migrazioni sia delle popolazioni autoctone.