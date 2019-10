Festival internazionale Differenti Sensazioni riparte: è la 32^ edizione

Ripartirà questa sera e terminerà il 12 ottobre, il Festival internazionale Differenti Sensazioni, giunto alla sua 32a edizione. L’appuntamento sarà alle Officine Caos di piazza Montale 18°. La prestigiosa kermesse, il cui valore è stato riconosciuto anche dal marchio di qualità europeo EFFE Label, si distingue per l’eccellenza delle proposte culturali, l’apertura internazionale e l’impegno nei confronti delle comunità in cui opera.

Il Festival Differenti Sensazioni, si caratterizza infatti, per l’appassionata innovazione dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e per la capacità di intercettare e far conoscere realtà che si affermeranno in tutto il mondo. Parteciperanno all’evento, dopo una selezione fatta su 600 compagnie che si erano candidate, 4 gruppi internazionali, 4 italiani e 4 piemontesi, che nelle 6 serate del festival presenteranno 12 spettacoli. Si susseguiranno così produzioni inedite, prime italiane e riallestimenti di titoli apprezzati dalla critica e premiati con riconoscimenti nazionali e internazionali.

Il calendario del Festival nasce dalla sinergia tra Officine Caos e numerosi centri di produzione culturale europei e rappresenta ormai una mappa di riferimento per i migliori talenti emergenti dell’arte contemporanea nella sua accezione più ampia e trasversale.

Il Festival comincerà giovedì 3 ottobre alle 21 con Le corps de Jeanne di e con Silvia Battaglio. Lo spettacolo è ispirato a Giovanna d’Arco, eroina affascinante e controversa, seguirà Ode to you, una produzione franco - danese presentata in prima nazionale. Manon Siv Duquesnay metterà in scena con umorismo e amore un tema particolarmente attuale e delicato come la malattia mentale.

Venerdì 4 ottobre alle 21 sarà la volta di Syndone che presenterà D’amore non si muore, uno spettacolo contro la misoginia, un male tanto diffuso quanto drammatico. Saranno in scena Riccardo Ruggieri e Gigi Rivetti.

Rende omaggio a Mauritz Cornelis Escher Between, installazione - performance della danzatrice e coreografa coreana Howool Baek e dell’artista austriaco Matthias Erian, dove il corpo dell’interprete è immerso in ipnotici paesaggi sonori e visuali.

La performance, per la prima volta su un palco italiano, è realizzata con il sostegno di GyeongGi Cultural Foundation Korea, Forum Austriaco di Cultura, Frankfurt LAB (Germania), Derida Dance Center (Bulgaria) e Acker Stadt Palast (Germania).

Sabato 5 ottobre, Giulia Menti e Francesca Bedin, artiste vicentine, rappresenteranno In dieser Frau, per scoprire insieme al loro pubblico, aspetti segreti del femminile e Sub che indaga sul potere della resilienza. Seguirà poi un’altra prima nazionale: Cedesi macelleria in cambio di giardino, il dialogo di una coppia che si confronta con i conflitti del nostro tempo. Lo spettacolo è prodotto da Laboratori Permanenti e interpretato da Chiara Codrò e Stefano Skalkotos.

Il Festival proseguirà giovedì 10 ottobre con La nebbia della lupa di Stalker Teatro e con Every when del collettivo slovacco Ferienčíková - Júdová - Timpau.

Venerdì 11 ottobre il gruppo napoletano Teatri 35, che mette in scena tableaux vivants ispirati all’opera di Caravaggio porterà in scena Per grazia ricevuta, con Gaetano Coccia, Francesco Ottavio De Santis e Antonella Parrella.

La serata proseguirà con Come true, prodotto dal polacco Centro di residenza teatrale SCENA ROBOCZASarà un’affascinante performance in cui attori e spettatori confonderanno i propri ruoli in un vertiginoso viaggio tra finzione e realtà.

Chiuderanno la kermesse Postcard from dei torinesi Simone Castellano e Christian Capula e The trip, di Company blu, da Sesto Fiorentino. Il primo spettacolo è stato realizzato con il contributo di alcuni abitanti del quartiere Le Vallette, mentre il secondo, partendo dalle suggestioni della psichedelia anni ’60 insisterà sulla forza rivoluzionaria dell’ immaginazione, in grado di trasformare non solop l’individuo e la società. Il costo dei biglietto intero è di 10 euro, e ridotto di 8euro (over 60, under 18, studenti con tessera universitaria, Abbonamento Musei Torino Piemonte, tessera AIACE, Torino+Piemonte Contemporary Card, Torino+Piemonte Card, tessere Rete Culturale Virginia, Tessera Tosca 2019 e residenti Circoscrizione 5) e di 5 € (under 14, possessori Pass 60 e professionali)

Omaggio per disoccupati e disabili con attestazione o tessera.

Per prenotare chiamare il numero 011/7399833

o inviare una e mail a info@officinecaos.net

Il Festival Differenti Sensazioni è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e della Città di Torino, con il contributo della Fondazione CRT e in collaborazione con il MIBAC.