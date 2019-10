Racconigi: con "Rien Ne Va Plus" prosegue la rassegna "Robe da matti"

VENERDI' 4 OTTOBRE, alle ore 21, presso la Chiesa S. Croce di Racconigi va in scena lo spettacolo teatrale Rien Ne Va Plus che chiude la rassegna "Roba da Matti".

Rien Ne Va Plus è la storia di tre persone normali che non si ritengono dipendenti dal gioco, ma hanno un urgente bisogno di denaro e per questo sono disposti a tutto.

Tre cugini, un giocatore con la passione per i cavalli, una donna apparentemente realizzata in tutto e molto ambiziosa ed un giovane particolarmente legato ai riti della cultura meridionale si ritrovano in occasione della lettura del testamento della zia defunta. Tre vite normali, tre solitudini che non ammettono i propri fallimenti e che si rifugiano nel gioco come possibilità di rivincita e di soluzione al vuoto esistenziale.

Un quarto personaggio in scena rappresenta la figura del notaio, la dea della fortuna e la voce statistica del presente. Man mano che la storia si dipana i tre protagonisti prendono consapevolezza del dramma in cui si sono persi e non possono che fare i conti con i dati dell'ulteriore fallimento. Nel gioco hanno perso affetti, patrimoni, relazioni, salute e libertà, più nulla va, più nulla rimane. Non solo le tasche sono vuote, il gioco ha fatto terra bruciata nelle loro vite.

Rien Ne Va Plus vuole essere un'occasione di riflessione e di presa di coscienza del problema che, oggi, è diventata una piaga sociale e che comporta conseguenze umane ed economiche devastanti.

Lo spettacolo si rivolge a tutti, sia ad un pubblico adulto che agli studenti e fa parte del Progetto “ Punta su di te “ del Consorzio Coop Sociale CIS di Alba con il sostegno delle ASL CN1 e CN2, Caritas Diocesana, Ass. Libera di Cuneo e dei comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano.

E' una produzione Voci Erranti, recitano gli attori Francesco Angelone, Tiziana Bertone, Marco Mucaria e Adriana Ribotta.